Se alle billederne: Ikonisk biograf får ansigtsløft

Nordisk Film Biografer har torsdag præsenteret tre skitseforslag til, hvordan fremtidens Palads kan komme til at se ud.

Den over 100 år gamle biograf, der ligger ved Vesterport i København, har tidligere været genstand for voldsom debat.

Tilbage i 1989 gik facaden fra at være hvid til de pangfarver - orange, pink, gul, grøn og blå - som vi kender den dag i dag. Det skabte dengang protester, kritik og overskrifter.

Nu står den ikoniske biograf foran et nyt ansigtsløft.

- Nordisk Film har kæmpet for Palads. Vi har brugt et tocifret millionbeløb på at renovere biografen.

- Alligevel må vi konstatere, at det ikke rækker. Palads har brug for fornyelse. Ellers kan vi på sigt blive tvunget til helt at lukke biografen, siger Asger Flygare Bech-Thomsen, der er administrerende direktør i Nordisk Film Biografer.

Det er tegnestuen Cobe, der i samarbejde med Nordisk Film Biografer står bag de tre forslag.

Forslag et til fremtidens Palads. Dette forslag går under navnet Klassisk Palads og bygger videre på bygningens eksisterende og historiske udtryk. Foto: Nordisk Film

Forslag to til fremtidens Palads. Dette forslag går under navnet Moderne Palads, hvor biografen suppleres med en bygning ovenpå, der er inspireret af omkringliggende bygninger som Cirkusbygningen, Vesterport Station, Axel Towers og Tivolis pavilloner. Foto: Nordisk Film

Tredje forslag til fremtidens Palads. Dette forslag går under navnet Grønt Palads og vil være en helt ny bygning, hvor der på toppen skal findes en grøn taghave. Bygningnen skal skabe sammenhæng til en fremtidig grøn bypark ved Tivoli. Foto: Nordisk Film

Bjarke Ingels kom med bud

I 2020 udviklede tegnestuen BIG forslag til, hvordan fremtidens Palads kunne se ud, men det valgte Nordisk Film Biografer, der ejer bygningen, at droppe.

I maj 2022 inviterede Nordisk Film Biografer så til et dialogmøde, med blandt andet borgere i Københavns Kommune, om hvordan fremtidens Palads skulle se ud.

- Vi er glade for de mange input, vi har fået til udviklingen af fremtidens Palads, og er stolte af de tre forslag, vi nu lægger frem.

- Både vores gæster og københavnerne har haft mange forskellige ønsker til fremtidens Palads, siger Asger Flygare Bech-Thomsen.

De tre nye forslag har hver fået deres eget navn.

'Klassisk Palads', 'Moderne Palads' og 'Grønt Palads' er navnene på de tre forslag.

Møde torsdag aften

Torsdag aften holder Nordisk Film Biografer et nyt åbent borgermøde i Palads, hvor borgere kan komme med deres holdning til skitserne, og det er muligt at komme med konkrete input

Herefter vil Nordisk Film Biografer lægge en sidste hånd på skitseforslagene, før de fremlægges for Københavns Kommune i en startredegørelse, der skal danne grundlag for den endelige lokalplan for fremtidens Palads.

Den gamle biograf ved Vesterport i København har tidligere været gennem flere renoveringer, men det række ikke længere. Derfor står biografen nu foran en stor fornyelse. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

