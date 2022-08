Der var lagt an til nøgenshow på Smukfest-campen Kærligheden og deltagerne leverede. Se video og billeder her

Ekstra Bladet

'Caspers kanoræs' er titlen på et nøgen-kanoræs, som udspiller sig hvert år på Kærligheden på Smukfest.

Kongen af pik og patter Uffe Holm var der til at kommentere nøgenløbet.

Hvis du er villig til at smide trøjen og bukserne, så kan du være med i spillet om partout-billetter til næste års festival.

Det så ud til, at næsten hele Kærligheden var samlet for at se de svingende tissemænd, men det kunne dog mærkes, at det helt unge camp-område havde tømmermænd.