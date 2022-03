Se fremtidens sommerhus

Et bud på fremtidens sommerhus vises lige nu frem i Aalborg

Står du med en tom sommerhusgrund, eller overvejer du at bygge nyt, så vises et bud på fremtidens sommerhus lige nu frem på Utzon Center i Aalborg, hvor det er opført i gårdhaven.

Klein A45 er designet af BIG og indretningsarkitekten Søren Rose fra LiveKlein, som på under 30 kvadratmeter forsøger at gentænke sommerhusets mobilitet, form, rumlige egenskaber samt fysiske og miljømæssige aftryk.

Ifølge en pressemeddelelse er Klein A45 udarbejdet i tre præfabrikerede dele, der samles på stedet, hvilket er med til at minimere husets miljømæssige aftryk både i forhold til produktion og transport.

'Derudover skal Klein A45 placeres på en platform på grunden, der stabiliseres via skruefundamenter, som minimerer økologiske fodspor. Endelig giver husets form mulighed for inkorporering af store glaspartier, der både trækker naturen ind og spejler omgivelserne i facaden', står der.

Foto: Matthew Carbone / LiveKlein / Utzon Center

Småt men godt

Huset hører til i kategorien 'tiny houses', som betyder 'små huse'. Det er navngivet efter sin form, der udspringer af den klassiske A-forms-hytte fra 60’erne og 70’erne, men her er grundplanen roteret 45 grader.

'A-formen giver værket en nostalgisk kvalitet, men den særlige rotation giver både en overraskende æstetisk fremtræden og en bedre udnyttelse af husets horisontale rumlighed', oplyser designerne i en pressemeddelelse.

Foto: Matthew Carbone / LiveKlein / Utzon Center

Plads til alle

På Utzon Center er Klein A45 lige nu en del af udstillingen 'Sommerhus'.

- Huset opføres på skruefundament, så det kan i princippet ligge hvor som helst, og nu er det altså på Utzon Center, siger Line Nørskov Eriksen, der er udstillingsdirektør på stedet.

I en tid hvor sommerhusene kun bliver større, har det været vigtigt for hende at vise et alternativ frem.

- Hvis vi alle sammen drømmer om det her sommerhus, så må vi finde ud af, hvordan sommerlandet kan rumme os, siger hun til Ekstra Bladet.

Foto: Matthew Carbone / LiveKlein / Utzon Center

Kan sige noget om fremtiden

Sommerhuset har i mange år ikke kun været danskernes frirum, men også arkitekternes, hvor de har fået plads til at eksperimentere og ofte foregribe en udvikling.

- Det er også derfor, at de nyeste eksempler, vi har med på udstillingen, er så interessante, fordi de måske siger noget om, hvad vi alle sammen kommer til at bo i i fremtiden, siger Line Nørskov Eriksen.

KOM MED: Se Danmarks bedste sommerhuse fra 1918 og frem.

Foto: Matthew Carbone / LiveKlein / Utzon Center

Udstillingen 'Sommerhus' åbnede 18. marts på Utzon Center i Aalborg, hvor den løber frem til 30. december.