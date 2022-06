Se videoen: Pisk, lak og læder på NorthSide

Sideshow i spejlteltet er aflyst, hvorfor en flok burlesque-glade mennesker render rundt og får folk til at spærre øjnene op på NorthSide

Det er ikke kun på Roskilde Festival, at der er plads til at skille sig ud på landets festivaler.

Pludselig var der balkan-rytmer og 'Tequila'-sang i medieområdet, hvor en stribe mennesker gav et show, der fik flere til at finde mobilerne frem.

Showet kan du se i videoen over artiklen.

Ekstra Bladet hev fat i to af deltagerne, der kaldte sig Far vender plader og Tarantino Twist Show. Yups, det var navnene, de ville give. Og de kunne fortælle, at de alle er en del af Sideshow, der skulle optræde alle festivalens dage i spejlteltet med en slags syret og lummert cirkus.

Her gik underlaget imidlertid i stykker i går, hvorfor de nu er sluppet fri blandt resten af publikum.

- Vi skulle have optrådt med 'Sideshow', men lortet gik i stykker, så vi kan ikke lave den fest, vi ville, så nu laver vi den ude på pladsen i stedet. Vi er ude og møde pøblen, lød det fra Far vender plader.

Tarantino Twist Show tilføjede:

- Det er simpelthen alle de shows, der skulle have været på, der har rottet sig sammen, og så laver vi bare et optog i stedet.

Gruppen har også tidligere været en del af festivalen, hvor de med pikante og farvestrålende kostumer har fascineret - og sikkert også skræmt - publikum. Få en smagsprøve på hvad der møder gæsterne på pladsen i aften i videoen over artiklen.