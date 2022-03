Seerflugt: - Det er selvfølgelig ærgerligt

Den programansvarlige for Dansk Melodi Grand Prix ærgrer sig over nedgangen, men maner til besindighed

Lørdag blev Dansk Melodi Grand Prix afviklet, hvor Reddi sikrede sig sejren og deltagelsen ved Eurovision med sangen 'The Show'.

Sidste år fulgte 1.532.000 med, men i år tog tallet et voldsomt dyk.

Blot 985.000 kiggede med - det laveste tal i årevis og en nedgang på 547.000. Det viser tal fra Nielsen, der står for seertal herhjemme. Tallene viser dog samtidig, at det var ugens næstmest populære udsendelse på tværs af kanaler - kun overgået af 'Badehotellet'.

Programansvarlig for Dansk Melodi Grand Prix Erik Struve Hansen maner trods dykket i antallet af seere til besindighed.

- Der kommer nogle streamingtal oveni fra dem, som har set det forskudt, så det faktiske tal ligger lige over en million. Det er selvfølgelig ærgerligt, at tallet ligger lidt lavere end forrige år og året før det, siger Grand Prix-chefen og fortsætter med et 'men':

- Men Dansk Melodi Grand Prix havde en share på 66 procent. Det vil sige, at 66 procent af dem, der så tv, så med. Sidste års ekstraordinært høje tal fandt sted under lockdown, hvor flere så tv. Der havde man en share på 70 procent.

Skør anmeldelse

Derfor erklærer han sig også tilfreds, selvom man altså har mistet godt en halv million seere.

- Færre ser traditionel tv og for at være ærlig, så er det absolut glimrende tal, som vi er meget tilfredse med. Tallet følger fuldstændigt en-til-en udviklingen for, hvor mange der er hoppet over på streamingtjenesterne. Man skulle være et skarn, hvis man beklagede sig over en share på 66 procent, siger Erik Struve Hansen.

- Der har været stor kritik af det musikalske niveau - også op til. En kritik du tidligere har erklæret dig uforstående over for her i avisen. Tror du, den har haft indflydelse?

- Nej, for som sagt er sharen så høj, som den nærmest kan blive nu om stunder. Treo (der gav musikken 0 stjerner, red.) har altid givet det show dårlige anmeldelser, og nogle af kunstnerne har joket med, at det hvert år bliver udråbt til et historisk lavpunkt.

- Det er en gammeldags approach, det er som at høre en far-joke for 10. gang. En anden klassiker er, at børne-MGP er meget bedre. Det er blevet klicheer.

- Det virker til, at den anmeldelse nager dig lidt?

- Tallene viser, at folk ikke faldt fra undervejs og en høj andel så programmet færdigt. Hvis det var til 0 stjerner, skulle man tro, folk faldt fra. Det var en skør anmeldelse, hvis jeg skal være ærlig.

