Seks snuppet med narko på Smukfest

Politiet sigtede onsdag seks personer for at være i besiddelse af narko på den jyske festival

Onsdag blev der for alvor skudt gang i Smukfest i Skanderborg, men for en række personer var lovlige midler tilsyneladende ikke nok til at skabe en god fest.

Det kostede en snak med politiet og en sigtelse for seks personer, der alle havde medbragt en mindre mængde narkotika.

Det oplyser vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi torsdag morgen.

- Der er alene tale om mindre fund - og det er det jo, så længe der alene er tale om en overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Det er helt små sager, da vi ellers ville være ovre i en anden lovgivning, siger han.

Han kan ikke oplyse, præcis hvilke stoffer der er tale om, eller hvor de er fundet, men der har både været sager på festivalpladsen og campområderne.

- Det er fundet i vores narkoindsats - både med vores egne hunde og andre politimæssige indsatser, oplyser han.

Generelt forløb åbningen af festivalen 'absolut planmæssigt og stille og roligt', er politiets indtryk.

