Silas Holst: Se hans vilde forvandling

Lola hedder i virkeligheden Simon og er en drag, der inspirerer skofabrikanten Charlie til at redde sin skrantende forretning ved at begynde at lave fetish-fodtøj – altså støvler og sko til dragshows.

Det bliver en øjenåbner for alle – hele raden rundt.

Den lille søn, Bob på fem år, har givet Silas Holst et kompliment: ’Du er meget smuk som dame, far’. Foto: PR

Det sker i musicalen ’Kinky Boots’ på Det ny Teater, som har premiere 10. februar.

– Jeg har øvet mig i at gå i stilethæle i et år, og nu har jeg så også lært at danse i dem. Det har været en udfordrende proces, hvor jeg har stavret rundt, og lige nu er min store frygt, at jeg skal vrikke om på scenen, men mon ikke, at det går.

Kraftfuld amazone

Silas Holst fortæller med et skævt smil, at han ikke anede, hvor lækker han ville føle sig i kjole og høje hæle.

– Det giver mig en fornemmelse af kraftfuldhed – som en amazone, der ikke kan væltes. Det antræk er min brynje. Når jeg er stylet og har mit kostume på, kigger jeg på mig selv udefra og tænker: ’Hvem er det?’ Og det sjove er, at Lola nogle gange kan stikke af for mig på den vilde måde – hun får mig til at reagere på måder, jeg ikke kan nå at bremse.

Han tilføjer, at han ikke anede, at han havde en drag dybt i sin mave.

– Lola er larger than life, griner han.

ilas Holst anede ikke, at han havde en drag dybt i sin mave. Foto: Jonathan Damsgaard

Da Silas for et par år siden lavede TV 2-programmet ’Den vildeste danser’ med Sonny Fredie Pedersen og Mille Gori, mødte en drag op i et meget stramt antræk, og Silas spurgte forundret: ’Hvor gør du af den i det tøj?’.

Den flotte drag svarede: ’Snablen skal bare om til vandhullet’.

Jeans og sneakers-mand

Nu har den 38-årie danser og skuespiller selv lært at camouflere sit køn, når han er i dametøj.

– Normalt er jeg typen i jeans, t-shirt og sneakers. Det er sådan min forlovede Nicolai og mine børn kender mig, men i løbet af ’Kinky Boots’–perioden har der sneget sig lidt andre ting ind i mit klædeskab – kimonoer f.eks. Noget andet er, at jeg aldrig har haft løse håndled. Men når jeg er Lola, vælder de løse håndled frem helt uden, at jeg tænker over det. Det har været en øjenåbner for mig, og det betyder, at jeg kan give den fuld smadder som drag på scenen.

– Lola er larger than life, griner Silas Holst. Foto: Jonathan Damsgaard

Den lille søn Bob på fem år har givet sin far et kompliment: ’Du er meget smuk som dame, far’, sagde han en dag.

Den store datter Maggie får derimod et grineflip, når hun ser sin far i dametøj. Dog synes hun, at glitterkjolerne er flotte.

– Nicolai (Silas' forlovede, red.) synes bedst om mig i bukser, og sådan vil min hverdag også være fremover. I hvert fald ligger det fast, at ingen af os skal bære brudekjole, når vi skal giftes til sommer, men tiden med Lola har lært mig, at vi heller ikke behøver at blive gift i kedelige sorte smokings.

Nyt syn på tøj

Silas har fået et andet syn på, hvad man kan eller ikke kan. Hvis en mand har lyst til at gå i kjole, så skal han jo bare gøre det. F.eks. synes han, at det er fedt, at rapperen Lil Nas X optræder i nederdele.

– Nicolai synes bedst om mig i bukser, og sådan vil min hverdag også være fremover. I hvert fald ligger det fast, at ingen af os skal bære brudekjole, når vi skal giftes til sommer, fastslår Silas Holst. Foto: Jonathan Damsgaard

– På den måde har drag-universet ændret mig og nok gjort mig mere modig. En dygtig skrædder fra ’Vild med dans’ skal sy mit bryllupstøj. Det bliver fantastisk, og jeg glæder mig sindssygt. Da jeg blev gift med Joe (Johannes Nymark) var det i Las Vegas. Det var det sjoveste på det tidspunkt. Nicos og mit bryllup bliver mere traditionelt – men på vores egen måde. Vi skal vies i en have omgivet af vennerne. Vi skal i hvert fald ikke i kirke, og vi har inviteret omkring 100 mennesker.

