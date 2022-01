Sjælden udgave af Hulk-tegneserie solgt for 3,2 millioner

Et sjældent eksemplar af den første udgave af tegneserien om superhelten Hulk er blevet solgt til en privat samler for et svimlende beløb.

Tegneserien hedder 'Incredible Hulk No. 1' og blev udgivet i 1962. Samleren har købt den for 490.000 dollar, hvilket svarer til 3,2 millioner kroner.

Auktionssiden Comic Connect, der stod for salget, siger, at det er den dyreste kopi af den første Hulk-historie, som nogensinde er blevet solgt.

Det skriver The Guardian.

Tegneserien er skabt af Stan Lee og Jack Kirby. I den første udgave er Hulk afbilledet i sin originale grå farve frem for den grønne farve, som mange nok kender Hulk for i dag.

Her afsløres Hulks oprindelseshistorie, hvor videnskabsmanden Dr. Bruce Banner udsættes for giftige gammastråler og derefter forvandler sig til Hulk, når han mister besindelsen.

Marvel besluttede at ændre Hulks farve til grøn i de senere udgaver, fordi datidens print af tegneserien fik den grå farve til at se anderledes ud, når den blev trykt.

Den sjældne udgave er i 'nærmest ny stand' ifølge Vincent Zurzolo, der er vicedirektør i Metropolis Collectibles, verdens største forhandler af vintage tegneserier.

- Højt vurderede kopier af Hulk No 1 er notorisk svære at finde på grund af det billige papir, som blev brugt, og udtværingen af den grå farve på forsiden, siger han til The Guardian.

Zurzolo forudser, at de sjældne udgaver af tegneserier vil fortsætte med at stige i værdi den kommende tid.

Hulk-udgaven er dog langtfra den dyreste udgave af en Marvel-tegneserie, der er solgt. I september sidste år blev der solgt en udgave af Spiderman-serien fra 1962 for 3,6 millioner dollar - knap 23,6 millioner kroner.