Skal afholdes i Mariupol

Det kom nok næppe bag på nogen, at Ukraine i går løb med sejren ved Eurovision Song Contest 2022.

Hvad der måske mere kan komme bag på nogen, er Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyjs, reaktion på sejren. Præsidenten peger nemlig på den belejrede havneby Mariupol som værtsby.

Det gør han i et opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver

'Vores mod imponerer verden, vores musik erobrer Europa! Næste år er Ukraine vært for Eurovision. For tredje gang i historien. Og som jeg tror: Ikke den sidste. Vi vil gøre vores yderste for en dag at være vært for deltagere og besøgende i Eurovision i ukrainske Mariupol. Fri, fredfyldt, genoprettet.'

Uvist

Selvom den ukrainske kulturminister ifølge Reuters er i fuld sving med at tænke over, hvor showet kan afholdes i landet, og Zelenskyj har udråbt Ukraine som næste års værter, så erkender Martin Österdahl, der er den øverste ansvarlige for Eurovision, at det kan blive en udfordring for Ukraine at være værter for Eurovision i 2023.

- Nu begynder vi at planlægge 2023 med det vindende lands tv-station, UA:PBC. Det er klart, at der er nogle unikke udfordringer i forhold til værtskabet for næste års Eurovision, siger han i en udtalelse fra European Broadcasting Union (EBU), som står for at afvikle Eurovision.

Det blev en sikker sejr til Ukraine. Foto: Ritzau Scanpix

EBU har ikke meldt yderligere ud om, hvorvidt Eurovision rammer Ukraine næste år. Men det er ikke utænkeligt, at man vil kigge til Storbritannien, der blev nummer to, eller til Polen, Ukraines naboland. Det sagde Grand Prix-ekspert Ole Tøpholm lørdag til Ritzau.

- Måske kommer det land, der ender på andenpladsen, til at afholde showet. Måske bliver det et naboland til Ukraine. Eller måske vælger et af de store europæiske lande at smide en kæmpecheck på bordet.

Hvis Ukraine - med stor sandsynlighed - ikke er i stand til at afholde Eurovision, så er det ikke første gang, at et land må give værtskabet fra sig. Der har været seks undtagelser. Senest skete det i 1980, hvor Israel vandt for andet år i træk og takkede nej til værtskabet af økonomiske årsager. Holland snuppede værtskabet i stedet.