Skamplet: Kæmpe dansk røvtur

Så gik det helt galt. Igen.

Danmark blev torsdag sendt ud af semifinalen i Eurovision for tredje år i træk.

Godt det trods alt bare er en gakket popdyst.

Hvis det var en kapsejlads, var vi druknet. Hvis det var fodbold, var vi forbitrede. Hvis det var krig, var vi udryddet.

Super lodtrækning

Til fronten havde vi sendt Rani Petersen fra Thorshavn. Han kalder sig Reiley, og de unge er vilde med ham på TikTok.

Europæerne (og australierne) var derimod ikke vilde med ham på fladskærmen, hvilket man godt kunne forstå, for hans kønsløse bidrag, ’Breaking My Heart’, havde emotionel pondus som en ligeglad emoji.

Reileys store chance var, at alle de andre var lige så intetsigende. Samt at kvalitet er underordnet i den her sammenhæng.

Håbet er grønt, men Riley var håbløs og i pink torsdag i Liverpool. Foto: Martin Meissner/AP/Ritzau Scanpix

Hele 10 af semifinalens 16 lande gik tilmed videre, og Færøerne havde fået en glimrende lodtrækning med konkurrence fra musikalske ulande som Polen, Rumænien, San Marino og det meste af Baltikum.

Det kunne umiddelbart ikke blive bedre. Det kunne heller ikke være gået værre.

Tonedøv teenager

Men mens Rani Petersen skal hjem og trøstes af sine følgere, så gik det sædvanlige optrin af østeuropæiske skrigeskinker og halvnøgne strippertyper videre til lørdagens finale, der naturligvis bliver det sædvanlige freakshow på fire timer med anklager om stemmefusk, plagiater og problemer med appen.

Semifinalen bød ikke på et eneste godt nummer, og Eurovisions afvikling i Liverpool minder om, at popmusikken på forunderlig vis har haft en evne til at blive mere og mere plat og idiotisk, siden The Beatles udgav ’A Hard Day's Night’ for snart 60 år siden.

Få dage og nætter er hårdere at komme igennem end dem, hvor der er Eurovision.

Vi ses næste år, hvor Danmark sender en tonedøv teenager fra Nuuk. Han behøver ikke reservere hotel til finalen.

Bedst: Der er et helt år til, at det går galt igen.

Værst: Det går helt sikkert galt igen om et år.