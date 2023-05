Goodbye!

Det var seernes klare besked til Danmark i semifinalen ved Eurovision Song Contest i Liverpool.

Reiley røg ud - som bookmakerne havde forudset.

Det er det desværre blevet en trist tradition, at finalen afholdes uden dansk deltagelse. Ikke siden 2019, hvor Leonora sad på en høj stol og sang, har vi været med.

- Det er skide ærgerligt, siger Morten Madsen, der er Grand Prix-ekspert og driver mediet Eurosong.dk sammen med Carsten Helmig.

- Det er sjovere at være med lørdag aften, siger Morten Madsen og kommer med sin vurdering på, hvorfor det ikke lykkedes.

- Vi havde ikke så mange venner i semifinalen. Vi starter først, så seerne har glemt os. Men det er undskyldninger. Har man den rigtige sang, går man videre. Der var lande, der var kvikkere og stærkere end os.

- Hvad gør vi fremover for ikke at stå i den her situation endnu en gang?

- Det er det, man kalder et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes egentlig, at 'Breaking My Heart' er en god popsang, og jeg har bakket den op. Den var det bedste valg i det danske Grand Prix, siger Morten Madsen.

Han efterlyser dog en mere helhjertet indsats fra DR, når de skal finde deltagere til det danske Grand Prix.

- Det virker ikke helhjertet. Vi skal være mere Eurovision-mindet, hvis vi vil klare os godt. Hvad er det, Europa vil have? Jeg savner hjerte i forhold til den måde, DR udvælger sange på.

- Det skal sparke mere røv. Vi er for pæne. Vi skal selvfølgelig være tro mod os selv, men det er for regnvejrs-hverdagsagtigt, det DR foretager sig, siger han.

Sidste år blev pigegruppen Reddi sendt ud i semifinalen og året før var det Fyr og Flamme.