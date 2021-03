Skidegodt, Egon! Legendarisk Olsen Banden-hus genskabes

I 1975 skrev Københavns Godsbanegårds Kommandopost - bedre kendt som Det Gule Palæ - sig ind i den danske filmhistorie, da tårnet spillede en central rolle i Olsen Banden-filmen 'Olsen Banden på sporet'.

For knapt ti år siden meddelte BaneDanmark, at bygningen skulle rives ned, men det kunne Olsen Banden-fans ikke bære.

Den danske og den tyske Olsen Banden Fanklub satte derfor gang i en redningsaktion af Det Gule Palæ, der ved en nervepirrende og meget omfattede flytning i 2016 blev rykket fra København til Gedser.

Tårnet er siden blevet gennemrenoveret og fremstår i dag som et lille Olsen Banden-museum med en første sal, der ligner det, man kender fra filmen. Det Gule Palæ tiltrækker årligt 10.000 turister til remissen i Gedser.

Ny sidebygning

Men der mangler noget.

Det var nemlig ikke hele den mere end 100 år gamle bygning, der kunne reddes og flyttes. Til tårnet hørte også en lang lav sidebygning, som var i så skidt stand, at den måtte rives ned.

Nu har den tyske og den danske Olsen Banden Fanklub slået sig sammen igen. De vil lave en rekonstruktion af den gamle sidebygning, så den udvendigt ligner arkitekt Heinrick Wencks oprindelige udgave.

Det er her sidebygningen skal stå. Privatfoto

Indvendigt vil bygningen blive indrettet med café, toiletter, garderobe og en multisal med plads til op til 150 mennesker, som kan bruges til kulturelle arrangementer.

- Det er klart, at vi ser det her fra et Olsen Banden-perspektiv, men der så meget andet i det. Det er også et historisk projekt for mange tog-entusiaster. Bygningen vil være interessant for både arkitekter, historikere og selvfølgelig for Olsen Banden fans, siger Rune Holm Clausen, der er formand for Olsen Banden Fanklub.

I fanklubben håber og tror man på, at sidebygningen kan stå færdig om halvandet år.

- Men vi tør ikke gå i gang, før vi har alle pengene til det. Budgettet hedder tre millioner, og vi regner med, at vi selv kan skaffe mindst 300.000 kroner, siger han til Ekstra Bladet og fortæller, at lige nu har fans af Olsen Banden doneret 70.000 kroner til projektet.

Olsen Banden-fans i Danmark og Tyskland har slået sig sammen om en plan. Privatfoto

De resterende midler til bygningen skal komme fra donationer - både fra private fonde og fra politisk side.

- Vi har fået meget positive tilsagn fra John Brædder, der er borgmester i Guldborgsund Kommune, og så håber vi også på støtte fra Rostock på den anden side af vandet, hvor Olsen Banden er meget populær, siger Rune Holm Clausen, der også allerede har fået tilsagn fra flere virksomheder, der ønsker at støtte rekontrukstionen.

