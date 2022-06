Skidt start på festival

NorthSide har fået nye rammer, men måske man skulle have taget læringen med fra de gamle.

I hvert fald er der ikke meget, der spiller fra starten af festivalen, hvor gæsterne står klar ved portene og venter på at få lov at komme ind.

Dørene skulle være åbnet klokken 14, men 14.30 stod de fremmødte stadig og trissede i de omkring 13 graders varme og overskyet.

Gæster der mødte frem til tiden, blev mødt af en fuser. Foto: Per Lange

Årsagen er dog til at forstå. Kontrollører ved indgangene fortæller til Ekstra Bladet, at nødudgangene på pladsen ikke er klar til at tage imod gæsterne, hvorfor man naturligvis ikke lukker dem ind.

Det sætter festivalen under pres. Jada optræder således på Astra-scenen klokken 15.15, mens FVN går på allerede klokken 15.

Kontrollørerne oplyser, at man håber at åbne dørene hurtigst muligt. Foto: Per Lange

Heller ikke i presseteltet er den nye, moderne og kødfrie udgave af NorthSide kommet godt fra start. Der er således ingen strøm at finde, og der arbejdes - angiveligt på højtryk - for at få løst problemet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra festivalen.

Klokken 14.45 var meldingen, at de arme gæster nu endelig var lukket ind.