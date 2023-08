Skrald overalt: Vi har betalt for det

Smukfest er snart slut, men det er oprydningsarbejdet ikke. Campingområdet Kærligheden flyder i gæsternes skrald, og de har ikke tænkt sig at rydde op

Hvis mængden af skrald på Kærligheden er udtryk for, hvor succesfuld oplevelsen på Smukfest har været for festivalens gæster, må de være ekstremt tilfredse.

I hvert fald er det søndag eftermiddag kort tid før slutningen på en uge med fest og musik i Skanderborg stort set ikke til at se marken for affald.

Se alle de vilde billeder her.

Campingområdet flyder med ødelagte telte, flade madrasser og smadrede festivalstole. Og de unge, som Ekstra Bladet møder ved teltene, har ikke tænkt sig at rydde op.

De frivillige får travlt med at samle affald på Kærligheden, så den igen kan blive til mark. Foto: Per Lange

- Nej, det er inkluderet i prisen, siger den unge festivalgæst Lærke med henvisning til de frivillige, der har til opgave at samle affald på pladsen.

Tager alkohol med

I Lærkes camp bliver glasskår, smadrede telte og madaffald liggende, når de forlader festivalen.

- Vi tager tøj, tasker og det resterende alkohol med hjem, siger hun.

Lærke (th.) og Mille (tv.) har ikke tænkt sig at rydde op, inden de forlader Smukfest. Foto: Per Lange

Annonce:

- Hvad skal så blive liggende?

- Vores bord, de ødelagte festivalstole, vores mad, ødelagte sko og tøj, der er totalt mudret til.

Hun og vennerne understreger dog, at de i løbet af ugen flere gange har afleveret affald en gang imellem for at deltage i konkurrencen om gratis øl og isterninger.

Der er stort set ingen grænser for, hvad man kan finde af affald i campområdet. Foto: Per Lange

Klima-optog

Smukfest, der løber fra søndag til søndag, havde som noget nyt i år spærret vejen mellem Kærligheden og festivalpladsen i to timer på festivalens anden musikdag, torsdag, til fordel for et optog, der skulle sætte fokus på klima og miljø.

Her kunne man blandt andet opleve en gigantisk figur, der forestillede den svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

De unge, Ekstra Bladet møder søndag eftermiddag, stod ikke op for at deltage i klima-optoget på Smukfest. Foto: Anders Brohus

Om virkelighedens Greta Thunberg ville have græmmet sig over synet af Kærligheden søndag, er ikke til at vide. I campen har man dog hverken skænket klima, miljø eller optoget en tanke.

Annonce:

- Nej, der sov vi sgu. Var det ikke klokken 10? lyder det fra den unge festivalgæst Mille.

- Hvad tænker I så om klimaet og alt det her affald, der så kommer til at ligge?

- Der er folk til at tage det. De har jo fået gratis billetter for at gå og samle skrald, siger hun.

Man må håbe, at de frivillige har medbragt handsker. Foto: Per Lange

- Har I ondt af dem, der skal gå og rydde op efter jer?

- De har jo selv meldt sig til at være frivillige. De ved vel, hvad de går ind til. Og ellers gør de det nok bare ikke næste år, siger Mille til Ekstra Bladet.

I alt har der ifølge Smukfest dagligt været 60.000 mennesker samlet på festivalpladsen. Søndag rundes festivalen af med optrædener fra blandt andre Drew Sycamore og Andreas Odbjerg.