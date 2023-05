Skrider: Ingen kommentar!

Reddi gjorde det. Fyr og flamme var også mandfolk nok til det.

Færøske Reiley ville dog ikke se den danske presse i øjnene, efter han floppede fælt ved Eurovision Song Contest i Liverpool.

Kæmpe fiasko: Danmark flopper - IGEN!

Ikke siden 2019 har Danmark været med i finalen, men aldrig tidligere er det sket, at de danske deltagere ikke har turde stået ved deres exit.

Et skriftligt citat via DRs pressemedarbejder om Reileys næste single var, hvad den 25-årige sanger kunne svinge sig op til torsdag aften. Citatet er så intetsigende, at Ekstra Bladet ikke vil ulejlige læserne med at bringe det.

Mandfolk

I stedet måtte DRs Grand Prix-chef stille op og forklare, hvorfor Reiley ikke havde mod nok til at stå ved farvellet til Eurovision.

- Han er på vej tilbage til hotellet. Han ked af det og ærgerlig, forklarede Erik Struve Hansen.

-Vi er vikinger, vi er danskere, vi er mandfolk. Der er ikke meget mandfolk i Reiley, eller hvad?

- Jeg synes, at det kræver noget af et mandfolk at stille sig op på den der scene og lave den performance, han leverede i dag, sagde Erik Struve Hansen til Ekstra Bladet.

Påvirket

- Man han er ikke mandfolk nok til at stille sig op her. Tidligere er deltagerne kommet med røde øjne og har vist følelser. Hvorfor gør han ikke det?

- Fordi han er påvirket.

- Hvorfor må vi ikke se det?

- Det har han ikke lyst til, og jeg har ikke lyst til at presse ham til at skulle stå her nu, hvis han ikke føler, at det er rigtige for ham.

Trods Reileys exit er det rød/hvide håb i årets Eurovision ikke helt slukket. På det cypriotiske hold er der hele tre dansker med i kulissen.

Læs mere om det her: Det ser du ikke på tv: Dansker synger mod Danmark i aften

Selvom Danmark ikke er med i lørdag aftens finale, dækker Ekstra Bladet den naturligvis live. Det er lørdag aften klokken 21.

