Skuffede fans: - Hysterisk optrækkeri

Det er blevet så svinedyrt at opleve Eurovision Song Contest, at flere ikke længere har råd eller synes, at det er rimeligt

Er der nogen, der er passionerede, så er det Grand Prix-fans.

De vil gå gennem ild og vand og også gerne gøre et seriøst indhug i opsparingen for at opleve det imponerende og til tider vanvittige show år efter år.

Men der er en grænse.

Ægteparret Nicolai og Claus Møller Thamdrup er rejst til Torino for at være en del af årets Eurovision, men de kommer ikke til at opleve selve showet i PalaOliplico. Det er simpelthen blevet for pebret for parret, der er medlem af den officielle danske fanklub.

- Vi bookede hoteller allerede i august i de tre byer, der var i spil til at blive værter ved årets Eurovision. Vi gjorde det så tidligt, fordi når først en by får værtsskabet, stiger priserne. Vi har givet 7.500 kroner for otte dages ferie her, siger 49-årige Nicolai Møller Thamdrup og kalder det en absolut rimelig pris for en uge i Torino.

Men så stopper rimeligheden også.

Smertegrænse

Hvis ægteparret fra København vil ind i arenaen skal de hoste op med hele 7.000 kroner hver for en fan-pakke med adgang til arrangementet.

Det er over deres smertegrænse, er de enige om.

- I Wien i 2015 gav vi 3.000 kroner for en fan-pakke, der gav adgang til både prøver og shows. Året efter var det steget med 500 kroner, mener jeg. Men nu er det stukket helt af. 7.000 kroner. Det er hysterisk optrækkeri, siger Nicolai Møller Thamdrup.

Ægteparret er enige om, at de skal have en dejlig ferie i Torino - Grand Prix eller ej. Foto: Anthon Unger

- Er I skuffede over, at I ikke har adgang til arenaen?

- Vi vidste det jo godt, da vi tog herned. Så jeg vil sige, at vi er mere skuffede over priserne, siger Claus Møller Thamdrup og fortæller, at parrets smertegrænse gik ved 5.000 kroner.

- Så hvad er jeres plan nu?

- Ja, det er et godt spørgsmål. Vi tager ind til byen, hvor der er EuroVillage, og så håber vi, at vi kan se det på storskræm der og få lidt stemning, siger 46-årige Claus Møller Thamdrup.

Håbet lever

Parret har dog stadig et spinkelt håb om, at de får lov at opleve et af de tre shows ved årets Eurovision.

- Nogle gange sker der det, at priserne på billetter falder, hvis ikke de har udsolgt. Så vil holder selvfølgelig øje, men om vi tror på det, ved jeg nu ikke rigtigt, siger Nicolai Møller Thamdrup.

Det Grand Prix-glade par er dog ikke et sekund i tvivl om, at de tror på danske Reddi i aften.

- Det vil overraske mig meget, hvis de ikke går videre til finalen, siger Claus Møller Thamdrup.

