Slår vild seerrekord: Så mange millioner så med

Var Eurovision fodbold, han man måske fyret træneren, men det er ikke et emne for Erik Struve Hansen, mener han selv

Rigtig mange mennesker havde fået den samme idé lørdag aften.

Nemlig at blænde op for finalen i Eurovision Song Contest. I Storbritannien så i gennemsnit 9,9 millioner seere med i løbet af den fire time lange finale, og det endte med at blive den mest sete finale i hele konkurrencens historie.

Dermed slår den finalen i 2011, der blev afholdt i Tyskland, hvor 9,5 millioner briter tunede ind.

Det skriver BBC og The Guardian.

I år vandt Sverige EM i vanvid og pop og Liverpool, der faciliterede festlighederne, som igen i år blev uden dansk deltagelse. Det danske Eurovision-bidrag, Reiley, floppede nemlig godt og grundigt. Færingen endte med kun at rive kun seks point til sig og endte dermed som blandt de absolut dårligste præstationer ved dette års konkurrence.

Danmark nåede engang finalen i Eurovision. Foto: Henning Hjorth

Faktisk var Reiley kun i stand til at synge Danmark op på nummer 33 af 37 lande.

Kun Aserbajdsjan, Malta, Rumænien og San Marino var dårligere placeret med henholdsvis fire, tre og to gange nul point.

Ikke siden 2019 har Danmark været med i Eurovision-finalen, men aldrig tidligere er det sket, at de danske deltagere ikke har turdet stå ved deres exit som i år hvor Reiley skred efter floppet.

Sverige løb med sejren, men Danmark floppede ved årets Eurovision. Foto: Henning Hjorth

Et skriftligt citat via DR's pressemedarbejder om Reileys næste single var, hvad den 25-årige sanger kunne svinge sig op til. Citatet var så intetsigende, at Ekstra Bladet ikke har villet ulejlige læserne med at bringe det.

Læs hele den historie her.

En af dem, der så med lørdag aften, var Ekstra Bladets anmelder René Fredensborg, som kaldte showet for et 'håbløst shitshow'. Læs hele anmeldelsen her.

Ekstra Bladets bedste billeder fra Eurovison

