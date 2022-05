Slettet: For fræk til Eurovision?

Der bliver hverken sparet på bar hud eller vovet dans, når Ronela Hajati indtager årets Eurovision-scene i Torino.

Her er prøverne forud for årets popbrag i fuld gang, og den albanske sangerinde og hendes entourage havde i weekenden første test på scenen.

Som altid bliver der både på den officielle Eurovision-hjemmeside og på sangdystens sociale medier lagt billeder ud af prøverne. Og galleriet af Ronela Hajatis optræden var et kæmpe hit på Instagram....lige indtil det blev pillet af.

Det bærende billede af sangerinden og hendes dansere var åbenbart for meget af det gode. Iført bikini og en meget åbenstående skjorte tager Ronela Hajati og hendes barmavede dansere sig i skridtet, og det blev vurderet til at være lidt for frækt, skriver blandt andre wiwibloggs.com.

Der er ikke kommet nogen officiel forklaring på, hvorfor man har valgt at fjerne billedet og opslaget, der hurtigt blev erstattet med et nyt og mere lødigt et af slagsen.

Sagens hovedperson, Ronela Hajati, har dog bemærket det. Hun kvitterede med følgende opslag på Twitter.

Også andre har kommenteret det fjernede billede. Handlingen blev kaldt både en joke og direkte censur.

På Eurovisions officielle hjemmmeside findes både det billede, der er fjernet fra Instagram, og et meget omtalt billede af Hajatis kvindelige danser.

Begge billederne er dog gemt godt inde i et galleri.

Søndag havde danske Reddi første prøve på Eurovision-scenen. De nysgerrige kan få et smugkig på deres show her: