Sløj omgang: - Det er virkelig akavet

Der var ellers rullet ud til det helt store show, da de nye deltagere i 'Paradise Hotel' lørdag gæstede hovedstaden i partybus for at møde deres fans.

Et lille problem var dog, at de nye deltagere ikke har været på skærmen endnu, og derfor var der heller ikke nogen fans, der ventede, da de unge mennesker trillede ind på Rådhuspladsen.

Derfor var det da også mildest talt en sløj omgang, da de nye deltagere rendte rundt og delte chips ud til dem, der ville tage imod.

Det var ikke ligefrem en stor modtagelse, der ventede morgendagens realitystjerner. Foto: Laura Hellensberg

- Jeg synes, det er virkelig akavet, fortæller Yazmin, der har sin debut i realitybranchen, da Ekstra Bladet fanger hende på Rådhuspladsen.

Det kan nemlig godt være lidt svært at finde ud af, hvad man skal sige til danskerne, når der skal deles chips og henna-tatoveringer ud.

- Vi går op til folk og siger 'hej, se Viaplay', og jeg føler ikke rigtig folk ved, hvem man er endnu, fortæller hun og fortsætter:

- Det er ret akavet, men måske skal man bare lige i gang.

Yazmin følte sig lidt akavet, da hun skulle gå rundt og sprede budskabet om den nye sæson. Foto: Henning Hjorth

Ikke kendte endnu

Men den unge kvinde er ikke chokeret over, at folk ikke var dukket op for at hilse på paradisoerne.

- Jeg havde ikke regnet med, at der ville være så mange, jeg er faktisk ret overrasket over, at der er så mange, siger hun.

Også deltageren Patrick er fint tilfreds med, at det ikke er det store fremmøde, der ventede dem, da de stod ud af bussen.

- Jeg elsker det her, det er det fedeste, jeg nyder det, og jeg skal bare dele chips ud. Det er fint nok, der ikke er nogen. Jeg havde ikke regnet med, at folk ville stå klar til at få taget billeder, vi er jo ikke kendte endnu, fortæller han.

Patrick var en af de mere aktive til at dele chips ud. Han var også stadig fuld efter tre dage i byen. Foto: Henning Hjorth

Om de nye realitydeltagere får trukket seerne over til programmet, må tiden vise.

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at man ikke kommer sovende til sin berømmelse - vejen dertil går gennem partybus, chips og uddeling af henna-tatoveringer på strøget.