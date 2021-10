Slut med flæskestegssandwich på dansk festival

På festivalen NorthSide vil det i 2022 ikke længere være muligt at købe mad med kød

Den danske festival NorthSide, der løber af stablen 2.-4. juni 2022, har truffet en drastisk beslutning for at blive mere bæredygtige.

I en pressemeddelelse oplyser festivalen, at når de næste år byder velkommen til festlighederne, bliver det helt uden kød på menuen. Således vil al mad til både gæster, artister og frivillige være plantebaseret og 100 procent økologisk.

'NorthSide arbejder hele tiden med at hæve barren for bæredygtighed. I 2014 lancerede vi den første økologiske øl i samarbejde med Tuborg. I 2019 fjernede vi engangsplastkrus og salg af vand på flaske, og i 2022 står plantebaseret mad side om side med overgangen til 100% grøn strøm', udtaler Brian Nielsen, festivalchef for NorthSide, i pressemeddelelsen.

Han understreger, at beslutningen er truffet, fordi festivalen anser plantebaseret mad som værende 'et naturligt næste skridt' på deres bæredygtighedsrejse.

Lækker og delikat

Festivalen løfter i pressemeddelelsen ikke sløret for, hvilke retter der skal erstatte klassikere som flæskestegssandwich og cheeseburgere, men de lover at udvikle 'lækker og delikat mad, der kan inspirere og udfordre gæsternes madoplevelser'.

I pressemeddelelsen forklares det, at man helt har fravalgt kød og fisk, og at man max vil bruge 15 procent ost, æg eller mayonnaise pr. portion.

