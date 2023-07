Slut med gratis adgang til politikere

Musik i Lejet er kickstartet i badebyen Tisvildeleje i Nordsjælland, og har visse steder fået prædikat af at være en slags strandfest for eliten og unge med penge. Men passer det nu også? Gæsterne er ikke helt enige

Kan man som politiker undgå at være inhabil og tage vigtige beslutninger om en populær lokal festival, når man år efter år får gratis adgang til den?

Det har været diskussionen for lokalpolitikere i Gribskov Kommune, hvor den evigt udsolgte festival Musik i Lejet i disse dage løber af stabelen.

For tidligere har både politikere og embedsmænd i Gribskov Kommune nemlig fået tilbudt armbånd til alle festivaldagene, som de så ellers kunne nyde. Et armbånd, der for normale gæster står i 1735 kroner.

Men i år har Gribskovs kommunaldirektør, Sascha Volmer Sørensen, altså frarådet politikerne at tage imod de gratis armbånd, som så mange andre har svært ved at erhverve sig:

'Dette for at undgå, at der vil kunne drages tvivl om habiliteten på et senere tidspunkt, hvis den pågældende festival eller andet arrangement kommer på den politiske dagsorden,' skrev kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen til DR tidligere på sommeren.

Får endagsbillet til opvarmningsdag

Og nu er valget blevet gjort lidt nemmere for de festivalglade politikere i den nordsjællandske kommune.

Berlingske skriver, at Musik i Lejet i år har ændret praksis, så politikerne nu blot bliver tilbudt en endagsbillet til onsdag, hvor der endnu ikke er musik på programmet.

I et interview med medier fortæller Musik i Lejets bestyrelsesformand, Peter Maarbjerg, dog også, at de kommer til at overveje, om lokalpolitikerne i Gribskov kommune må til lommerne, når festivalen afholdes næste år.

- Vi tænker over, hvordan vi skal gøre næste år. Jeg kan se, at der ikke er mange, der takker ja, så i virkeligheden løser sagen næsten sig selv, siger Peter Maarbjerg i interviewet.