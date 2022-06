Smadrer biler for sjov

Det er ikke kun musikken, man kan smadre løs til på festivalen Copenhell på Refshaleøen i København.

I området Smadreland på festivalpladsen er der mulighed for at slippe sin indre galning fri og slå løs med våben på gamle biler.

Og selvom det umiddelbart lyder meningsløst, så giver det faktisk mening for de smadre-entusiaster, Ekstra Bladet møder i Smadreland.

- Jeg aner ikke, hvorfor jeg er her, men det er virkelig fedt at være her. Det er ikke, fordi jeg har nogle aggressioner, jeg skal ud med, siger 31-årige Petur Jacobsen og fortsætter:

- Der sker noget, når man gør det, tror jeg. Man kunne forvente, at bilen ville gå mere i stykker, men der er noget kropsligt over det. Noget modgang. Og det er ret fedt faktisk

- Er det første gang, du smadrer en bil til Copenhell?

- Det er første gang, jeg smadrer en bil overhovedet.

Smadre-konkurrence

Selvom det lyder sjovt, er det bestemt ikke for sjov for alle dem, der er i Smadreland. Her afholdes nemlig i løbet af festivalen DM i destruktion, hvor hele otte hold kæmper om titlen som Danmarks bedste.

En af dem er den 25-årige landmand Thea, der sammen med holdkammeraterne på holdet Copenhalv vandt en af de indledende runder i DM torsdag.

- Det var megafedt. Man forestiller sig en ting, før man er derinde, men når man så er der, og man får kampgejsten med hinanden, så bliver det noget helt andet. Man bliver drevet af adrenalin lige pludselig, siger hun.

Thea og veninderne på holdet Copenhalv vandt en af de indledende runder til DM i destruktion.

Mindre tøj, mere bestikkelse

Det er første gang, at Thea og hendes veninder på Copenhalv deltager i konkurrencen. Det er dog ikke første gang, de er på Copenhell.

- Vi kender hinanden fra Copenhell fra flere forskellige veje. Nogle af os har venner til fælles, som gør, at vi har mødt hinanden, og så har vi holdt en festival sammen i de år, vi ikke har kunnet komme til Copenhell, så nu er vi bare en fast gruppe, siger hun.

Finalen afholdes lørdag eftermiddag, og det er endnu usikkert, om Thea og Copenhalv sikrer sig en plads i den. Men hvis de gør, har de strategien klar.

- Jeg vil helst ikke afsløre for meget, for der skulle nødig slippe noget ud til konkurrenterne. Men hvis vi ender i finalen, kunne det være noget med noget bestikkelse igen. Eller det kunne være, man skulle have lidt mindre tøj på, så de har noget godt at se på, siger Thea.

