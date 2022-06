Smagstest: Tre retter røg i skraldespanden

NorthSides satsning på et kødfrit menukort har skabt røre blandt folk på sociale medier, hvor der er blevet truet med bål og brand.

Festivalen ønsker at tilbyde dens gæster et bæredygtigt alternativ til kød. Og i den forbindelse sagde Food & Beverage Manager Peter Skoven:

- Vi vil vise, hvor godt plantebaseret mad kan være.

Det har Ekstra Bladet besluttet sig for at teste. Vi har besøgt fem af stedets madtilbud, og hvor tre af dem røg direkte i skraldespanden efter et par bidder, var der andre, der imponerede. Se hvordan testperson og madentusiast Per Lange vurderede de fem madtilbud herunder:

Umami-burger fra Spiselauget

Foto: Lars Sejr

Pris: 90 kroner

Duft-test: - Den dufter sådan set bare af syltede agurker. Intet andet.

Smagstest: - Det er som at stikke tungen ud af vinduet. Den smager ikke af noget. Der er ikke engang stegeskorpe på 'bøffen'. En fuldstændigt 100 procent ligegyldig smagsoplevelse. På en eller anden måde er det lykkedes dem at få rødløgene til heller ikke at smage af noget.

- Hvad får den de to stjerner for?

- For at det er en okay brioche-bolle, og at salaten er sprød som det absolut eneste med en crunchy fornemmelse i denne ligegyldige smagsoplevelse.

Vegge-stegs-sandwich fra MIB

Foto: Lars Sejr

Pris: 85 kroner

Duft-test: - En meget, meget svag antydning af rødkål. Intet andet.

Smagstest: - Jeg kigger allerede efter de sprøde svær. Det er bedre end før. Det er smart, at de har gjort det sprødt ved at putte chips i.

- Hvad virker, og hvad virker ikke?

- Det er nærmest en genistreg at bruge chips i stedet for sprøde svær. Men jeg savner stadig krydderier og salt. Det ender med at smage mere af rødkål end det, det prøver på at være. Jeg tænker ikke på flæskestegssandwich, når jeg spiser, og det er nok problemet. Den kan ikke måle sig med den værste flæskestegssandwich, jeg har spist.

Økologisk hotdog fra Den økologiske pølsemand

Pris: 47 kroner

Duft-test: - Den dufter af ketchup. Jeg kan simpelthen ikke dufte andet. Man savner duften af ristet pølse, ligesom man savnede duften af flæskesteg før.

Smagstest: - Det er næsten ulækkert at have inde i munden. Det her kan jeg virkelig ikke lide.

- Er der noget godt at sige?

- Intet. Absolut intet. Måske den syltede agurk, der er udmærket. Men pølsen er ikke sprød. Den er blød, og den er mærkelig at have inde i munden. Den smager ikke af noget. Og så bemærker jeg, at det er surdejsbrød. Altså, hvad fanden laver det i en ristet hotdog?

- Hvad tænker du om, at ekspedienten lige har fortalt os, at de har solgt næsten 1000 styks i dag?

- Folk må være så fulde, at de tror, det er en ristet hotdog. Jeg er rystet over, at man kan kalde det en hotdog. Pølsen smager som en smagsløs risotto, du har mast helt sammen i en blød indpakning.

Quesadillas med chili fra Veggie 58

Pris: 75 kroner + 10 kroner for chili

Duft-test: - Hov, her sker der et eller andet. Jeg får følelsen af Mexico, når jeg dufter til den. Der er friskbagt brød, smeltet ost og refried beans, tror jeg.

Smagstest: - Nu smager det pludselig af noget. Chilien er ikke god, men quesadillaen er overraskende god. Her har jeg for første gang lyst til at spise mere. Den smager frisklavet, er stadig varm og man kan smage det, der er i. Det kan jeg godt spise igen. Det sjove er, at tallerkenen ligner pis, men den smager indtil videre bedst, og det er den første, hvor vi spiser op.

Falafelbowl fra Meyers

Pris: 95 kroner

Duft-test: - Jeg fornemmer meget syre, men skålen er meget rumopdelt. Der er garnish på. Det har de andre ikke haft med mindre, du kalder ristede løg for garnish. Visuelt er den længder foran de andre.

Smagstest: - Der er madhåndværk og omtanke. Det her ville jeg kunne spise hver dag. Måske endda flere gange om dagen. Det er klart det, der smager bedst. Det smager som om, at råvarerne er i orden, og at der er tænkt over smagssammensætningen. Samtidig ser det appetitligt ud. Det er smagstestens vinder. Eneste anke er, at brødet er ligegyldigt. Det behøver ikke være der.

Samlet konklusion

Det blev til lige ved og næsten for Quesadillas. Foto: Lars Sejr

- Nu har vi kun smagt fem steder, men det har været skuffende set i lyset af, at målet vel er at give folk den hovsa-oplevelse, at der kan være et reelt alternativ til kød. Jeg synes, retterne bryster sig for meget af at være efterligninger af noget, de slet ikke smager som. Meyers er en god vegetarret, der ikke prøver at være noget, den ikke er. Det kunne flere af de andre lære noget af, siger Per Lange.