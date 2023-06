Smart trick: Tjente 1.400 kroner på 30 minutter

Ølpriserne er ikke som i gamle dage.

Og inflationen har ramt os alle.

Krigen i Ukraine har også fået skyld for alverdens prisstigninger det seneste år.

Men det betyder ikke, at det nødvendigvis skal være en dyr fornøjelse at tage på festival, nu hvor sommersæsonen er indtruffet.

For med lidt snilde og hurtige hænder kan du tjene tusindvis af kroner på kort tids arbejde.

Det er i hvert fald meldingen fra nogle af de pantsamlende festivalgængere, Ekstra Bladet har talt med på NorthSide.

Det er nemlig med noget så billigt et materiale som plastik, at man kan spinde guld på festivalerne.

En kande indbringer 20 kroner i pant, mens et krus indbringer fem kroner. Shotsrør får man to kroner for. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

En guldgrube

Cathine og Camilla har efter Benjamin Hav-koncerten samlet ind for mere end 200 kroner på bare få minutter.

- I går fik vi næsten tre kander for det, vi havde indsamlet efter en koncert. Det er jo megaluksus.

- Efter koncerterne har alle smidt deres kander og glas og lige pludselig har man bare samlet sammen.

- Ind i mellem numrene går vi også lige rundt og holder øje.

En anden festivalgænger fortæller om en god indsamling, han stod bag sidste år.

- Vi samlede ind for 1.400 kroner efter Suspekt-koncerten. Det tog kun lidt under en halv time. Folk smider bare deres ting, og det er er ret meget, man kan få for kopper og kander.

- Hvordan opdagede du tricket?

- Jeg tror bare, jeg tænkte mig om. Der er mange, der ikke tænker over, at det er penge værd, det de køber. Vi er på SU og har ikke så mange penge, så vi synes, at det er fint nok at samle ind, så vi kan få noget at dirkke.

Går efter de ældre

Der er dog også ting, man skal gøre, og ting man ikke skal gøre. Der kan nemlig opstå rift om den slags gratis penge.

- I år er der flere, der lurer tricket, der har været mere kamp om glassene i år, forklarer Jonathan.

Han er ikke ene om at have lagt mærke til, at stemningen er vigtig at bevare, når man samler ind.

- Man skal passe på, at der ikke er nogen, der ejer kanderne. Man skal lige tænke sig om, og man skal også lade være med at blive trampet ned, når man samler ind, siger føromtalte Camilla.

Og så er der en særlig målgruppe, man med fordel kan gå efter; de købestærke voksne.

- Man skal hundrede procent gå efter de steder, hvor de ældre hører musik, forklarer hun.

- Så I skal til Sko og torp senere?

- Ja, det tror jeg, vi fik også rigtig meget til Muse i går. Det er som om, de gamle ikke forstår, at der er pant på.