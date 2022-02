Smeltede pigehjerter: Nu er han tilbage

Pigernes hvinen nåede tinnitus-niveau, da Morten Fillipsen for præcis 20 år siden for første gang stod på Grand Prix-scenen.

Den 15-årige fyr med guitaren gik rent ind med sangen 'Du' ikk' som de andre pi'r', da han som ung knægt stillede op ved børnenes MGP. Nu er han klar til at give pop-konkurrencen et nyt forsøg - dog i den voksne udgave.

Som Ekstra Bladet allerede tidligere på ugen kunne afsløre, er Morten Fillipsen med, når DR 5. marts sender Dansk Melodi Grand Prix fra Jyske Bank Boxen i Herning. Torsdag blev det officielt, da der var pressemøde i forbindelse med popbraget.

Startede på toppen

Nu 35-årige Fillipsen stiller op med sangen 'Happy Go Lucky', som han selv har skrevet - en engelsk-klingende titel, men teksten er på dansk.

Siden MGP-dagene har Morten Fillipsen aldrig sluppet musikkern. Han har soloprojektet In Memoirs,og har turneret med Carpark North. Desuden er han med i bandet The Grenadines - et band som også sidste års danske Grand Prix-vinder, Laurits Emanuel, var en del af.

Alligevel er det især MGP-sangen og hans store succes den gang, folk husker ham for.

- Jeg tror altid, at det er svært at starte på toppen. Hvis man starter der, hvor jeg gjorde, når man er 15 år, så har man et ønske om, at det skal blive ved, siger Morten Fillipsen, der siden har udgivet fem album.

Ingen af fået samme opmærksomhed som hans andenplads ved MGP.

Knejt fra Jylland

- Man kan da godt tænke, hvorfor lytter de ikke til min musik nu, men jeg er nået dertil, at jeg er fucking stolt af, at den sang stadig lever, siger Morten Fillipsen om MGP-hittet.

Den opmærksomhed, han fik fra især unge piger, forstod han dengang med egne ord ikke rigtigt - og gør det for så vidt stadig ikke.

- Jeg var jo bare en knejt fra Jylland, der tog toget til København, siger han.

- Men de piger, er jo blevet voksne og har fået mobil med sms og apps, der kan stemme på dig til Dansk Melodi Grand Prix. Tror du, at det er en fordel for dig - det er jo en konkurrence?

- Ha ha de piger har jo fået børn og er blevet afsat, griner han og fortsætter.

- Men jeg håber da, at de kan huske mig og stadig håber, at jeg har et glimt i øjet, siger Morten Fillipsen, der håber at få vekslet andenpladsen fra 2002 til en sejr i år.

- Det nager mig stadig, at det kun blev til sølv, erkender han.

De skal dyste ved Dansk Melodi Grand Prix 2022

Patrick Dorgan med sangen 'Vinden Suser Ind'

Patrick Dorgan debuterede på den danske musikscene for godt seks år siden - nu gælder det Grand Prix-scenen.

Fuld Effekt med sangen 'Rave med de hårde drenge'

Gruppen består af vennerne Zacdaddy, Beefsupreme, Spytclaus og DJ Speakr.

REDDI med sangen 'The Show'

Gruppen består af de fire powergirls Ihan Haydar på trommer, Ida Bergkvist på bas, Agnes Roslund på guitar og Siggy Savery på guitar og sang. Remee og Cheif 1 står bag nummeret.





Morten Fillipsen med sangen 'Happy Go Lucky'

Morten Fillipsen stillede for 20 år siden op ved børnenes MGP.





Josie Elinor & Jack Warren med sangen 'Let Me Go'

Josie Elinor er biologistuderende og Jack Warren er udlært tømrer. Nu synger de sammen.





Juncker med sangen 'Kommet for at blive'

Juncker har mere end 26 års musikalsk erfaring og har hits som 'Mogens og Karen' og 'Havana' med i bagagen.





Der Var Engang med sangen 'En skønne dag'

Gruppen består af Emma Pi, som vandt børnenes MGP tilbage i 2014, og hendes far Rasmus Hedeboe.





Conf3ssions med sangen 'Halleluja'

Gruppen består af søskendeparret Tobias Callesen og Sara Callesen samt selverklærede bonussøger Laura Lindell.