Smitten stiger efter Reality Awards

De seneste døgn har et udbrud med den smitsomme Delta-variant af coronavirus, der ser ud til at være sket ved Reality Awards, fået arrangør Kit Nielsen til at holde vejret.

Først var der tale om tre smittede, og nu er der foreløbigt konstateret fem smittede.

Ifølge arrangøren har de fem alle været ved samme efterfest og ved showet.

- Jeg er blevet oplyst af Styrelsen for Patientsikkerhed, at fem deltagere er testet positiv med coronavirus, og det viser sig, at alle fem har været til samme efterfest, siger Kit Nielsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der er to deltagere, der har siddet ved samme bord som de fem smittede, som er blevet testet negative, og de var ikke med til den pågældende efterfest. Derfor er Styrelsen for Patientsikkerhed nu i gang med at undersøge, om smittespredningen overhovedet er sket ved Reality Awards.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, der kun kan bekræfte, at man undersøger smittespredningen ved Reality Awards.

'Styrelsen for Patientsikkerhed smitteopsporer ud fra alle de oplysninger, vi får tilgængelige om opholdssteder mv. i relation til smittetilfælde,' lyder det i et skriftligt svar.

De bekræfter samtidig, at der er tale om fem smittede i forbindelse med Reality Awards.

Deltog i efterfest

Deltageren Asbjørn Nielsen, der er kendt fra 'Ex on the Beach', er en af de smittede. Han bekræfter, at han har deltaget i den pågældende efterfest.

- Vi var til en efterfest bagefter i København, og det kan selvfølgelig godt være der, jeg er blevet smittet, siger Asbjørn til Ekstra Bladet.

Asbjørn Nielsen, som er kendt fra 'Ex on the Beach', er en af dem, der er blevet smittet med coronavirus efter Reality Awards. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Også Sigmund Trondheim, der blandt andet er kendt fra 'X Factor', er blevet smittet efter Reality Awards.

- Men vi var også en masse til efterfest efterfølgende, og det kan selvfølgelig også være der. Det er svært at sige, for det kan være sket alle steder, siger han til Ekstra Bladet.

Personale testet

Kit Nielsen oplyser desuden, at alle vagterne og alt personalet ved Reality Awards både blev testet forud for showet, og at de allesammen er testet negative med pcr-tests nu.

- Derudover er der i øjeblikket rigtig mange deltagere, der melder ind til mig, at de er testet negative, siger Kit Nielsen.

- Så det er jo rigtig dejligt.

