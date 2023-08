Smukfest-ballade: Kvinde slået i toiletkø

De fleste kender måske det med, at man kan blive lettere irriteret over en lang kø, når man skal på toilettet.

Kort før midnat natten til lørdag tog en yngre kvinde det dog lige et nøk op, da hun i en toiletkø på Smukfest ifølge politiet antastede en anden kvinde.

- En kvinde har anmeldt, at hun i forbindelse med en uoverensstemmelse i køen til toilettet bliver tildelt en lussing, oplyser vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi.

Den forurettede er en 37-årig kvinde, men hendes overfaldskvinde er endnu ukendt for politiet.

- Vi har ikke fundet gerningskvinden, men ifølge anmelder var der tale om en yngre kvinde, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Sigtet for slagsmål

Den yngre kvinde er ikke den eneste, der ifølge politiet har haft problemer med at styre temperamentet. Politiet oplyser, at man har sigtet to personer i forbindelse med en sag om slagsmål.

Hændelsen fandt sted natten til fredag klokken 01.17, og det drejer sig ifølge politiet om en 32-årig mand fra Aarhus-området samt en 21-årig mand fra Grenaa.

- De to personer kom i slagsmål, og da det har været gensidigt, bliver de begge to sigtet i sagen, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Smukfest afvikles i Skanderborg frem til søndag nat. Ifølge festivalen er der hver dag 60.000 mennesker samlet på pladsen i Bøgeskoven.

