Smukfest: - Frivillige blev spyttet og slået

Det gør ondt på sikkerhedschefen, at folk ikke kan opføre sig ordentligt. Især når det som i nat går ud over hans frivillige

Natten til torsdag udviklede der sig kaotiske scener på Smukfest, hvor gæster sked højt og helligt på festivalens shuttlebus-ordning og i stedet begav sig ud på den fem-seks kilometer lange tur til fods tilbage til deres campingområde.

Det skete mellem de kørende shuttlebusser, der senere måtte indstilles, da det blev for uforsvarligt at have dem på vejene.

Imens blev køerne længere og længere, så folk ikke kunne forlade udgangene.

Sikkerhedschef på Smukfest, Thomas Rydahl, fortæller til Ekstra Bladet, at natten bød på flere triste hændelser, hvor frivillige, der forsøgte at passe deres job, blev spyttet på af vrede festivalgæster.

- Vi havde nogle gæster, der ikke ville samarbejdet, som det jo er mellem os og gæsterne. Der var nogle, der var direkte ligeglade med, hvad vi prøvede at hjælpe dem med, så det blev kvitteret med, at vi har frivillige, der er blevet blevet spyttet på, har fået kastet ting efter sig og er blevet slået på.

- Det står jeg og bliver ked af helt ind i kroppen, siger sikkerhedschefen.

Ar på sjælen

- Det lyder voldsomt?

- Det var det også. Det er jo ikke et professionelt vagtfirma, og det er klart, at det giver ar på sjælen, og derfor har det også været nødvendigt for os at samle op på dem i dag, hvor nogle er tilbudt psykologbehandling. De har virkelig haft en voldsom oplevelse, sukker han.

Han understreger, at udgangene fra festivalen ikke blev lukket, som det ellers hedder sig på festivalens egen hjemmeside, men han udtrykker forståelse for, at det har kunnet føles sådan, når køen ikke har rykket sig.

- Hvor stort et problem er det, at folk ikke benytter de her shuttlebusser, men i stedet går frem og tilbage mellem busserne?

- Generelt er det ikke et stort problem. Det skete i går, og det sker jo, at enkelte mennesker vælger at gøre det, hvilket vi får styr på, men det omfang, vi så i går. Vi havde nogle gæster, der ikke ville samarbejdet.