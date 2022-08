Smukfest jævnet med jorden: - Et postapokalyptisk samfund

De unge festivalgæster har efterladt et sandt kaos af affald efter en uges druk og fest

Efter to års aflysninger på grund af coronapandemien var Smukfest i denne uge tilbage igen.

Søndag aften blev årets festival lagt i graven, men langt de fleste af årets gæster har allerede forladt deres telte på de forskellige campingpladser rundt omkring festivalområdet i Skanderborg.

Mens man i medierne efterhånden ikke kan slippe for at høre unge med løftede pegefingre belære om, hvor vigtigt miljøet og bæredygtighed er, så er det altså tilsyneladende ikke de samme unge mennesker som i år gæstede Smukfest.

Ekstra Bladet tog søndag eftermiddag en tur ud på campingområdet KærligHeden, der den seneste uge har dannet ramme om druk og fest. Nu ligner det et postapokalyptisk samfund, som en af dem, Ekstra Bladet taler med derude, kalder det.

Overalt flyder det med efterladt affald, forladte telte og madrasser, uåbnede pakker med forskellige fødevarer samt både tomme og fyldte flasker og dåser med forskellige væsker.

Noget svineri

De ansvarlige for det store svineri havde for længst forladt pladsen og efterladt den jævnet med jorden, men der var ikke helt tomt for mennesker, da Ekstra Bladet var forbi.

I et af teltene mødte vi 20-årige Amanda og 19-årige Sandra, som var i fuld gang med at rydde op.

- Det er lidt noget svineri. Jeg synes godt, man kan rydde lidt op efter sig selv. Der kommer jo på et tidspunkt nogen, der skal gøre det, så jeg vil i hvert fald ikke selv efterlade det sådan, sagde Amanda.

Sandra fortalte, at de har tænkt sig at smide deres madvarer ud, men telt og resten af tingene tager de med sig, når de senere søndag forlader pladsen.

Amanda og Sandra er et af de gode eksempler på festivalgæster, der rydder op. Foto: Per Lange

Et postapokalyptisk samfund

Også Aaron, 26, og Cecilie, 21, var i fuld gang med oprydningen, da Ekstra Bladet kiggede forbi, ligesom de havde gået en runde for at indsamle en lille del af alle de uåbnede ting som forskellige typer alkohol, der er blevet efterladt.

- Man kommer jo tættere og tættere på et postapokalyptisk samfund, jo længere man kommer ind i ugen - i hvert fald i forhold til, hvordan pladsen ser ud, lød det fra Aaron, mens Cecilie fortsatte:

- Folk i Skanderborg siger, at de går så meget op i miljøet og strejker oppe ved kommunen, og lige pludselig er det bare ligemeget, for 'vi smider jo bare lortet'. Der er jo vitterligt telte, hvor der bare er efterladt ting som luftmadrasser og stole, sagde hun.

Cecilie og Aaron fortalte, at de har været otte-ti mennesker afsted på festival sammen, og i deres camp har de hele ugen gjort meget ud af sortere affald og smide det ud - også når promillen er steget i løbet af aftenen. Foto: Per Lange

De påpegede, at selvom Smukfest har sat områder op, hvor gæsterne kunne sortere den slags affald, så ville der slet ikke være plads i dem, hvis alle ønskede at smide deres ting ud.

- Selv hvis folk virkelig gik op i at gøre rent, så tror jeg ikke, det ville kunne lade sig gøre, for der er bare så mange ting, sagde Aaron.

Gæsterne får udleveret skraldesække, ligesom der også flere steder på campingområdet er stillet sække op. En del af dem var dog komplet tomme, da Ekstra Bladet kigger forbi. Foto: Per Lange

Ulækkert

I et telt mødte vi 22-årige Sarah, 23-årige Jeppe, Peter, som endnu ikke havde påbegyndt oprydningen. Men de har tænkt sig at gøre det, inden de tager afsted efter en mandagsvagt, fortalte de. I hvert fald alle de store ting som madrasser, telte og stole.

- Det er jo ulækkert, konstaterer Jeppe, og de andre stemte i.

Sarah, Jeppe, Peter boede på Clean Out Loud-campen på Roskilde Festival tidligere i år. Her forpligtede deltagerne sig til at ryde op, og det koncept var de fans af. Foto: Per Lange

Det er deres første gang på Smukfest, men de ærgrer sig lidt over, at de ikke i forvejen kendte til campingområdet LækkerHeden, hvor man betaler et depositum og får det tilbage, når man har ryddet op.

- Sådan burde det jo bare være alle steder, sagde Jeppe.

Ekstra Bladet formåede ikke at finde nogen af de værste skyldige i den klamme plads, men de er altså derude et sted. Og mon ikke de næste år vender tilbage sammen med Smukfest.