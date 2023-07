Smukfest med kraftig opfordring: 'Anmeld det'

Oplysning til festivalgæster om samtykkeloven er et af politiets fokusområder for at undgå overgreb, men der er også et skarpt øje på stoffer og tyveri af de dyre Soundbokse

På Roskilde Festival i år var der flere, som oplevede at få stjålet deres højttaleranlæg - især de populære og dyre Soundbokse.

Hvis det sker under ens ophold på Smukfest, skal man henvende sig til politiet og anmelde det.

Således lyder opfordringen fra Sydøstjyllands Politi, der - ligesom de over 50.000 ventede gæster - er ved at gøre klar til festival i Skanderborg.

Søndag skydes Smukfest således i gang, og hvis man i løbet af festivaldagene på noget tidspunkt føler sig utryg, oplever noget grænseoverskridende, kommer til skade eller blot står med en mobiltelefon uden strøm på, vil der døgnet rundt være nogen at gå til for hjælp.

Det forsikrer Thomas Rydahl, som er musikfestivalens sikkerhedschef.

- Vi bruger meget energi på at være synlige og få skabt et tryghedsaftryk, der går på, at man nemt skal kunne få noget hjælp, siger han.

Et vigtigt ord på årets dagsorden både for politiet og festivalen er samtykke.

- Vi vil prøve at oplyse om samtykkelovgivningen, der er kommet. Det gør vi for at beskytte de unge mennesker, så man netop ikke bliver udsat for sex uden samtykke, siger Finn Ellesgaard Nielsen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

En stor symbiose

Festivalens sikkerhedsorganisation består af cirka 4700 frivillige. Det dækker over crowd safety, sikkerhedsvagter, scenesikkerhedsfolk, et medicinsk beredskab, personer til at varetage trafiksikkerhed samt campingvagter.

- Det er en stor symbiose, der får det til at fungere, og alle de mennesker har forskellige kompetenceniveauer, siger Thomas Rydahl.

Hele sikkerhedsholdet gennemgår også uddannelse i forskellige former. Alt efter, hvor omfattende ens rolle er, kan man have været på en ugelang uddannelse, et weekendkursus eller et onlinekursus.

Politiet tropper også op med både uniformerede og civilbeklædte betjente.

- Det er klart, at når der er så mange mennesker forsamlet, så kommer der selvfølgelig også nogle opgaver for politiet af forskellig karakter.

- Jeg synes, det kan sammenlignes med, hvad der sker i en mellemstor jysk provinsby, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Politikredsen oplyser, at man er opmærksom på, at nogle ikke holder sig fra euforiserende stoffer. Derfor vil man kunne se betjente med narkohunde.

Sidste år havde politiet 61 sager, hvor folk blev taget med euforiserende stoffer. Men det er op til festivalen at vurdere, om armbåndet ryger.

Sikkerhedschef Thomas Rydahl fortæller, at hvis man har gjort noget ulovligt, må man som udgangspunkt vinke farvel til Smukfest.