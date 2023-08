Smukfest tager konsekvensen: Smider syv gæster på porten

Smukfest både startede og sluttede onsdag for syv personer.

Den jyske festival valgte nemlig på åbningsdagen at klippe armbåndene for dem, efter gæsterne havde været på kant med loven og i kontakt med politiet. Det oplyser Smukfest til Ekstra Bladet.

Der er formentlig tale om de seks personer, der af politiet blev taget med stoffer på sig, samt den 24-årige mand, der angiveligt tildelte et knytnæveslag til en ét år yngre mand.

Sikkerhedschef hos Smukfest, Thomas Rydahl, siger, at man har et godt samarbejde med politiet og skrider til klipning af armbånd i en række tilfælde.

- Det er meget situationsbestemt. Men i sager med vold, narko, sædelighedsforbrydelser og den slags ting, der klipper vi med det samme deres armbånd, hvis de bliver taget og sigtet af politiet. For så er det ensbetydende med, at de i den grad har forbrudt sig mod det fællesskab, det er at være en del af en festival, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg synes, det vil være et helt mærkeligt signal at sende, hvis en eller anden pander en anden person en, og jeg så siger: 'kom du bare ind og fest videre'.

Sikkerhedschef Thomas Rydahl har været med til at afvikle Smukfest siden 2016. Foto: Anders Brohus

Han fortæller videre, at der er flere årsager til, at festivalen især forsøger at sætte en stopper for stofferne på campingområderne.

- Vi føler jo, at vi har en forpligtigelse til at passe på de unge mennesker, og for at sikre os, at der ikke kommer et eller andet gøgl i omløb, så laver politiet narkoindsatser - blandt andet med hunde. Det er jo både for at forsøge at stoppe dem, der forsøger at sælge noget, og det er også, så der ikke kommer noget grimt i omløb, siger Thomas Rydahl.

God start på festival

Thomas Rydahl glæder sig over, at det i forhold til infrastruktur var en glimrende åbning på årets festival, hvor køerne ifølge ham blev holdt korte.

- Uden at skulle lyde som en jubelfantast ... den første Smukfest, jeg var med til at afholde, var i 2016, og det her er nok den mest gnidningsfrie åbning, jeg har været med til, siger han.

Sidste år opstod der et større kaos, da festivalens første aften var forbi, og hvor Smukfest måtte lukke udgangene.

Det slap man for i år, og Thomas Rydahl satser også på, at det forbliver sådan resten af årets fest - blandt andet takket være de konferencierer, der hver dag styrer løjerne på de enkelte scener, ligesom der også er blevet sat en skærm op ved indgangen, så man visuelt kan kommunikere med gæsterne.

