Snyd på Roskilde Festival: Fusker med brugte armbånd

Roskilde Festival erkender, at der finder snyd med armbånd sted, men vurderer ikke, at der er tale om omfattende fusk. Opdages det, straffes man med en afgift på 4500 kroner

Roskilde Festival synger på sidste vers, og som Ekstra Bladet skrev lørdag, er mange på vej hjem før tid.

Det medfører dog også, at der er et potentielt kæmpe marked for salg af brugte armbånd.

De kan således videregives for ussel mammon, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger foregår der på eksempelvis Roskilde Station i det skjulte salg af brugte armbånd, der overdrages fra oprindelig indehaver til ny køber for varierende beløb.

Desuden er brugte armbånd i høj kurs på diverse Facebook-salgsgrupper, hvor det bugner med opslag fra folk, som vil sælge brugte armbånd billigt.

Men hvordan kan det dog lade sig gøre? Armbåndet sættes jo fast med en plast-plombering i enden og sat så tilpas stramt, at det ikke burde kunne tages af?

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekstra Bladet har været i kontakt med en festivalgæst, der - anonymt - har været villig til at tage et billede af sit købte brugte armbånd med tydelige tegn på, at det er syet sammen bag chippen. Privatfoto

Annonce:

Forklaringen er lumsk: Armbåndene klippes op, overdrages og sys sammen igen - med syningerne skjult af en chip.

På Roskilde Festival har armbåndet en flad chip-plade på toppen af armbåndet. Chippen bippes ved hver eneste indgang til festivalområderne af kontrollører med en slags smartphone, så de kan se, at chippen og dermed armbåndet er gyldigt.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Sådan ser Ekstra Bladets journalists armbånd ud med stor hvid chip, som stoffet går i gennem på undersiden. Foto: Ekstra Bladet

Og sådan ser det ud, hvis man vender det om. Foto: Ekstra Bladet

Syr det sammen

Derimod hiver vagterne ikke i armbåndets ende for at tjekke, om det sidder ordentligt fast, som man ellers ofte ser det på andre festivaler, og de kigger heller ikke inde under chippen.

Dermed opdager kontrollørerne ikke, når armbåndet har været klippet op og syet sammen igen, og det er netop den snydemetode, der har vundet indpas, efter at armbåndene har fået chip i.

- Jeg er ikke instrueret i at hive i armbåndet. Jeg skal bare scanne chippen, udtaler en kontrollør, som ønsker at være anonym, til Ekstra Bladet.

Annonce:

Ifølge unge anonyme kilder, Ekstra Bladet har hørt fra, er det alment kendt blandt unge mennesker - og helt normalt - at klippe armbåndet, så ny bruger kan sy det sammen.

Er bekendt med det

Roskilde Festival melder, at man kender til snyd med armbånd, men at man ud fra stikprøvekontroller vurderer, at det ikke har et stort omfang.

'Vi er bekendt med, at nogle, der har købt adgang til Roskilde Festival eller måske er inviteret som gæst, tilbyder, at man kan købe et klippet armbånd og sy det sammen. Men det accepterer vi ikke', udtaler Henrik Bondo Nielsen, der er Roskilde Festivals divisionschef for service og sikkerhed.

Han fortsætter:

'Hvis man bliver opdaget på pladsen med et defekt eller sammensyet armbånd, vil det blive betragtet som om, at man opholder sig på pladsen uden armbånd, og man vil derfor få en afgift på 4500 kroner'.