Søster kendt fra tv: - Vi er en nøgen familie

Den kvindelige nøgenkano-kombatant Line Lykkegaard Wiesneck tiltrak sig stor opmærksomhed på fredagens Smukfest, da hun som eneste repræsentant for sit køn deltog i det traditionsrige Caspers Kanoræs.

Men det med at være nøgen ligger tilsyneladende i generne. Lines søster, Ida, er nemlig kendt fra tv-programmet 'Date mig nøgen', som hun medvirkede i tilbage i 2019.

Line vil gerne gå i front og vise, at man sagtens kan være nøgen foran andre, selvom man er kvinde. Foto: Anders Brohus

Det fortæller Line, da Ekstra Bladet taler med hende efter kanoræset.

- Vi er en nøgen familie, og vi er nok blevet ret gode til at sige 'fuck det', siger hun og tilføjer:

- Fuck det, at der ikke er så mange kvinder, der er nøgne. Nogle skal gå først, og det gør vi gerne. Og så er vi to om det. Det hjælper også lidt.

Sådan så det ud, da Lines søster, Ida, deltog i TV 2-programmet. Foto: Per Arnesen/TV 2

Annonce:

Lidt grænseoverskridende

Spørger man, om Line selv kunne finde på at stille sig nøgen frem i et tv-program, falder svaret da også prompte:

- Ja. Jeg har gjort det nu (til kanoræset, red.), så selvfølgelig.

- Er det grænseoverskridende?

- Nej. Eller... Dan og jeg har kendt hinanden siden i går, så på den måde er det lidt grænseoverskridende, men det er jo bare min egen usikkerhed og mine egne begrænsninger. Når først man smider de bekymringer, er det bare pissesjovt. Så er det ligeså grænseoverskridende for mig, som det er for ham, siger hun.

Line dystede med holdkammeraten Dan om at vinde partoutbilletter til næste års festival. De fik andenpladsen. Foto: Anders Brohus

De er bange

Line Lykkegaard Wiesneck er helt klar over, at det er de færreste kvinder, der som hende tør at stille kroppen til skue.

Og selvom hun til kanoløbet var ene kvinde blandt de nøgne mandekroppe, forstår hun godt den manglende kvindelige tilslutning til arrangementet.

- De er bange for at vise deres krop, som den er. Det behøver man ikke. Det er cool at være nøgen, siger hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se alle billederne fra kanoræset her: MEGA-GALLERI: Nøgenamok på festival