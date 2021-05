I 11 døgn har det danske Grand Prix-håb befundet sig en i boble, som forhåbentlig eksploderer i aften i et brag af et show og en finaleplads

Konfetti, hygge og fester til den lyse morgen.

Sådan plejer Eurovision Song Contest at være for den eller de danskere, der er sendt ud i Europa for at kæmpe for de rød-hvide farver.

Alt er anderledes i år. Her står den på afstand, mundbind og utallige begrænsninger i Rotterdam, hvor Fyr og Flamme i aften skal forsøge at synge Danmark i finalen.

Det betyder, at den danske duo har været noget nær isoleret på deres hotel, når de ikke har været ude Ahoy Arena til prøver.

Sådan har det været i 11 døgn nu. Humøret er fortsat i top, men makkerparret begynder godt at kunne mærke en vis form for lejrkuller, fortæller de, da Ekstra Bladet møder dem på deres hotel torsdag middag.

Hvordan kommer man ud

Vi skal sidde med to meters afstand og må ikke tage vores mundbind af, selvom interviewet foregår udendørs.

- Jeg vil da godt indrømme, at det nogle gange godt kan være som at være låst inde i Djurs Sommerland. Hvordan fanden kommer man ud? Men så lige pludselig kommer det tilbage - at man skal op i den store rutsjebane, siger Jesper Groth.

- Ja, det har faser alt det der, uddyber Laurits Emanuel for fortsætter.

- De første tre dage var det pur eufori, men man kan ikke holde kadencen så mange dage. Og en dag som i dag, gælder det om ikke at peake for tidligt. Så må man lige droppe kaffen i et par timer og finde en fatboy og slappe af i, siger han.

Tre minutter

Fyr og Flamme har i aften lige præcis tre minutter at præstere i. Tre helt afgørende minutter, hvor de skal være både mentalt og fysisk helt klar.

-Vi har ikke en puls, vi kan styre på samme måde som sportsfolk, men vi har begge to en vis rutine i showbizz. Så vi kan godt skrue op og ned for os selv, når der er brug for det, siger Laurits Emanuel, inden Jepser Groth tager over.

- Ja, det gælder om at kunne lukke af. For bookmakere og kommentarspor og alt muligt. Vi er med i en konkurrence, og det er lidt som at stå på timetervippen og skal lave det flotteste fald. Så kan alle mulige forstyrrende tanker forurene hele faldet.

Fyr og Flamme lover at være 100 procent klar i aften, hvor de er på scenen som nummer 17 i den anden semifinale ved Eurovision Song Contest.

Onsdag aften blev halvdelen af Fyr og Flammes skæbne afgjort, da de spillede deres sang for juryen, der giver halvdelen af stemmerne, mens resten kommer fra seerne. Og det var en vild oplevelse, hvor Fanden pludselig tog ved Jesper Groth.

Klar til finalen

Tirsdag aften blev de ti første finalister fundet til lørdag aftens store finale. De kvalificerede lande er Israel, Rusland, Malta, Cypern, Belgien, Norge, Sverige og Aserbajdsjan, Litauen og Ukraine.



Torsdag aften findes ti mere, og derudover er værtslandet, Holland, samt de fem store nationer, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien og Frankrig klar til finalen.

