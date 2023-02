Sophia vinder børne-MGP

Sophia, der vandt børnenes MGP, kalder sejren 'det største der er sket i mit liv' og lover i samme ombæring at sætte drømmen om at arbejde med sundhed, når hun bliver voksen, på pause for at lave musik

Vinderen af børne-MGP 2023 blev Sophia med sangen 'Det' Bare Tanker'.

Sangen 'Det' Bare Tanker' handler handler om, at man skal prøve at lade være med at sammenligne sig selv med andre, og at man er god nok, som man er.

- Det er det største, der er sket i hele mit liv, fortæller Sophia til Ekstra Bladet efter sin sejr.

Blandt 415 indsendte sange havde otte af dem fundet vej til Næstved Arena, hvor showet blev afholdt foran 2600 publikummer.

Sophia sang også en sejrs sang. Foto: Per Rasmussen

Værterne i år var skuespiller Stephania Potalivo og DR Ultra-værten Jonas Madsen.

Efter alle havde optrådt med hver deres sang, blev tre sange stemt videre til 'superfinalen'. Her valgte seerne at stemme 'Sophia', 'Elinova' og 'Gustav & Magne' videre.

'Gustav og Magne' med deres sang om penge indtog anden pladsen, og 'Elinova' med deres sang om at man skal være sig selv fik en tredjeplads.

Gustav og Magne under deres optræden. Foto: Per Rasmussen

Annonce:

DR mobbede sig selv

Undervejs i showet var der også plads til lidt selvironi fra statsradiofonien.

De små sendte nemlig en hilsen til de voksnes Melodi Grand Prix, der i sidste uge endte i det rene kaos da appen ikke virkede. En app, der var droppet til aftenens sangshow.

I stedet blev det til et 'teknisk uheld', der skabte ild på scenen og lysudfald. Til stor fornøjelse for de unge publikummer.

Elinova under deres optræden. Foto: Per Rasmussen

DRs kæmpesucces

Det var 23. gang at DR afholdt en junior udgave af Dansk Melodi Grand Prix. Konceptet startede i 2000 da to piger i gruppen Femininum vandt med sangen 'Sort, sort snak'. Siden er det blevet til ikoniske-vindere som 'Arabiens Drøm', 'Tro på os to' og 'Kickflipper'.

Kun i 2010 måtte danskerne undvære børne-MGP da DR havde valgt at holde en pause.