Spillestederne ramt igen: - En forbandet situation

Et forbud mod flere end 50 stående gæster til indendørs koncerter, som Epidemikommissionen onsdag har anbefalet, vil gå hårdt ud over arrangørerne.

Det siger Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live, som er interesseorganisation for spillesteder og festivaler.

- Hvis anbefalingerne bliver gennemført, får det store konsekvenser for mange af landets spillesteder, hvor man enten skal aflyse koncerter eller, i det omfang man kan, lave dem om til siddende koncerter.

- Det kan lade sig gøre for nogle spillesteder, men det er klart, at hvis man har fået udsolgt en fuld sal, så kan man ikke bare bede folk om at sidde på stole, for det er der ikke plads til, siger Esben Marcher.

Esben Marcher påpeger, at der godt nok har været smittetilfælde ved større koncerter, men at der har været tale om lave tal.

Til en større koncert med bandet Jung i Royal Arena, hvor der var 11.000 deltagere, har der ifølge Marcher været tale om omkring ti smittetilfælde.

- Vi håber, at anbefalinger vitterlig er nødvendige og ikke en overreaktion.

Foto: Peter Troest

Vil have kompensation

Det er ikke første gang, at spillestederne bliver ramt siden pandemien begyndelse, og derfor er Esben Marcher også træt af, at koncerterne endnu en gang står for skud.

- Det er en forbandet situation, at vi står i det igen. Det er jo en gentagelse af det, vi oplevede sidste år. Det betyder, at vi kender rumlen, og man gør, hvad man kan på spillestederne, men vi skal selvfølgelig i dialog med politikerne om kompensation, siger Esben Marcher.

Sekretariatschefen er dog optimistisk med hensyn til mulighederne for at få kompensation, da erfaringerne fra sidste år viser, at politikerne er indstillet på at lave kompensationsordninger.