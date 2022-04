Står endelig frem: Har været blind

Ekstra Bladet har længe - og hidtil forgæves - forsøgt at få en kommentar fra den nuværende direktør for Malmø Opera, Michael Bojesen.

Vi ville gerne spørge ind til hans rolle i forbindelse med konklusionerne i to eksterne advokatundersøgelser, der har gransket en periode i DR Pigekorets historie og en periode i pigekoret på Sankt Annæ Gymnasiums ditto.

Begge rapporter melder om et seksualiseret miljø og krænkelser af korpiger bl.a. i den periode, hvor Michael Bojesen har arbejdet som henholdsvis chefdirigent og korleder de to respektive steder.

Det drejer sig i Bojesens tilfælde om henholdsvis 1993 - 2001 hos Sankt Annæ Gymnasium og 2001 - 2010 hos DR.

Men ventetiden er nu slut.

'Uprofessionelt'

Michael Bojesen har således endelig besluttet at tale med Ekstra Bladet, da vi opsøger ham ved arbejdspladsen i Malmø - i første omgang om den advokatundersøgelse af pigekoret på Sankt Annæ Gymnasium, der kom frem 4. april.

- Jeg kan forstå, at der er ni førstehåndsindberetninger, sådan som min advokat og jeg har læst den rapport, og at en af disse førstehåndsberetninger skulle omhandle min person. Det er jeg selvfølgelig enormt ked af. Det er en kvinde, som i 1995 på en rejse med koret har haft den oplevelse, at jeg på et tidspunkt har lagt min hånd på hendes lår. Hun har ikke udtalt, at det var en krænkelse - hun har udtalt, at hun syntes, det var uprofessionelt.

- Uanset hvad er jeg jo enormt ked af, hvis hun har opfattet, at jeg har været uprofessionel eller har krænket hende. Det vil jeg gerne undskylde for. Jeg har sagt, at jeg ikke er enig i den episode, og det er det, der angår min person i den undersøgelse, siger Michael Bojesen.

- Har du så en kommentar til den første konklusion, der kom på din tid i DR Pigekoret omkring krænkelserne og det seksualiserede miljø, der var dengang, for det har vi aldrig rigtig fået?

- Jeg har på et meget tidligt tidspunkt, da de ting kom frem, udtalt, at jeg var meget ked af, at der var nogen, der havde dårlige oplevelser med mig – eller deres tid i koret. Jeg har ikke de samme oplevelser, og forstår ikke, hvorfor det er, men jeg er enormt ked af det, da det var noget, der betød enormt meget for mig - og betød noget for de piger, hvis de har haft dårlige oplevelser. Så er jeg da enormt ked af det.

Det er ulykkeligt

Bojesen mener, at det er en ulykkelig sag, og betoner, at der ud af de 64 episoder om seksuelle krænkelser i DR Pigekoret er tre, der - ifølge advokatundersøgelsens rapport - vedrører ham.

- Det er fordelt på to forskellige personer – den ene har ikke selv har ønsket at medvirke i rapporten, og den anden optræder anonymt. Det er jeg selvfølgelig enormt ked af. Jeg har selv afvist de her tre ting, og så kan jeg konstatere også fra advokaterne, at der ikke er nogen af de 22 erstatningssager (fra DR Pigekoret-undersøgelsen), der vedrører min person. Så jeg kan kun sige, at det er ulykkeligt. Det her er ulykkeligt for alle parter, mener Bojesen.

- Kan der ikke være episoder, som du måske har glemt, hvor du måske ikke selv har tænkt, at du har gjort et eller andet, der kunne have virket krænkende?

- Det kan man da sagtens forestille sig, men jeg noterer mig bare, at det er der altså ikke nogen, som har været ude og sige. Og som sagt er der én af de her episoder i Sankt Annæ-undersøgelsen, som advokaterne vurderer, er en mulig krænkelse. De kan ikke engang sige, om det er en seksuel krænkelse. Jeg kan sagtens fortælle en hel masse, men det er jo det, der er, siger Bojesen og fortsætter:

- Jeg kan jo ikke sige ... Hvem kan sige, om de har sagt et eller andet for 40 år siden, som en eller anden har følt sig krænket over. Det kan jeg altså ikke sige noget om.

Ingen har sagt noget

- Tænker du, at du har været blind for, at der kan have eksisteret en kultur, som du måske ikke har været en del af, men som har eksisteret på din vagt. Har du været blind for, hvad der er foregået?

- Det er der jo noget, der tyder på. Det skal jeg ikke kunne udelukke. Men jeg har ikke været opmærksom på det. Der er aldrig nogen, som er kommet til mig og har sagt, at de har oplevet et seksualiseret miljø. Aldrig.

- Så du ser ikke dig selv som en person, der har krænket nogen, eller har været med at til at skabe et seksualiseret miljø på de arbejdspladser, du har været på?

- Nej, det mener jeg bestemt ikke, jeg har. Det er der så nogen andre, der har en opfattelse af, men det er ikke den oplevelse, jeg selv har.

- Kan du 100 procent afvise, at du skulle have krænket nogen i forbindelse med nogle af de ting, der har været fremme – en hånd på lårene, tvungne kys og alle de her ting?

- De tvungne kys er altså ikke noget, der har været anmeldt på mig, vil jeg bare lige sige. Jeg kan helt afvise, at jeg har krænket nogen.

Ekstra Bladet har læst de to advokatundersøgelser, men på grund af GDPR-reglerne har vi ikke haft mulighed for at kunne få indsigt i, hvilke episoder Michael Bojesen har eller ikke har været involveret i.