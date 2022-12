Statens Kunstfond: Pengeregn til egen formand

I den nylige tildeling af udgivelsesstøtte til forfattere er der særligt ét forlag, der har mæsket sig i godterne.

Aarhus Universitetsforlag har i december modtaget i alt 290.000 kroner fra Projektstøtteudvalget for Litteratur, der er et underudvalg i Statens Kunstfond.

Det er mere end dobbelt så meget som det, de næst-heldigste modtagere har fået, viser en gennemgang af puljens fordeling, som Ekstra Bladet har foretaget.

Men det bliver bedre endnu. For udvalgets leder, Carsten Fenger-Grøndahl, er tilfældigvis også direktør for netop Aarhus Universitetsforlag - puljens allerheldigste modtager.

Ifølge NGO'en Transparency International, der blandt andet bekæmper korruption, er pengeregnen et udtryk for en strukturel inhabilitet indbygget i Statens Kunstfond.

- De her udvalg er født med inhabilitet på forhånd. For at bruge et billede er det de samme mennesker, der vil bestemme, hvilken kage der skal bages, de vil bage den, og de vil også selv spise den. Det kan man ikke på samme tid, og derfor er hele konstruktionen forkert, siger formand for Transparency International Jesper Olsen til Ekstra Bladet.

Carsten Fenger-Grøndahl er både udvalgsleder i Statens Kunstfond og adm. direktør i Aarhus Universitetsforlag.

Udvalgsleder: - Behandlet seriøst

Udvalgslederen har ikke selv siddet og godkendt udbetalinger til sit eget forlag. Hvis der er sager, hvor udvalgslederen eller de to øvrige medlemmer er inhabile, træder man ud ad døren og er ikke med til behandlingen af disse ansøgninger.

Og Carsten Fenger-Grøndahl har fuld tiltro til, at ansøgningerne fra Aarhus Universitetsforlag er blevet behandlet efter saglige kriterier, selvom det er udvalgslederens hjertebarn, der har skovlet flest penge ind.

Kan du se, at det ser mærkeligt ud?

- Jeg er sikker på, at de ansøgninger har været behandlet seriøst ud fra de opstillede kriterier. Men jeg var ikke klar over, at det var faldet sådan ud, siger han til Ekstra Bladet.

Han anerkender dog problematikken, men han mener, at det er svært at undgå inhabilitet i et lille land som Danmark.

- Det ville betyde noget for, hvem man kunne rekruttere til at løse de her opgaver. For Danmark er jo ikke større, end at man ikke ville kunne rekruttere de samme mennesker, hvis man helt skulle sikre sig imod det. Hvis min deltagelse i udvalget betød, at den virksomhed, jeg stod i spidsen for, ikke ville kunne søge (midler, red.), så ville jeg selvfølgelig ikke kunne sige ja, siger han til Ekstra Bladet.

Carsten Fenger-Grøndahl blev udpeget af nu daværende kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Ifølge Transparency International må hendes efterfølger, Jakob Engel-Schmidt (M) smøge ærmerne op, hvis han vil undgå strukturel inhabilitet i Statens Kunstfond.

Kræver lovændring

Jesper Olsen foreslår dog, at man kunne bruge kulturens spydspidser som en art 'kunstneriske konsulenter' og så overlade selve sagsbehandlingen til uvildige embedsmænd for at komme problemet til livs.

Det ville dog kræve en lovændring. Med andre ord er der altså noget at kigge på for den nye kulturminister, Jakob Engel-Schmidt (M), når han er landet på den nye taburet.

Det er nemlig ikke et enestående tilfælde. I september kunne Politiken fortælle, at der i mindst 25 tilfælde er givet støtte til udvalgsmedlemmers egne projekter - herunder igen tre projekter fra Aarhus Universitetsforlag, mens Carsten Fenger-Grøndahl ligeledes var udvalgsleder.