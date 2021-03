Stiller op til Grand Prix: Her har du set hende før

Der er masser af velkendte ansigter på scenen, når DR lørdag aften sender Dansk Melodi Grand Prix klokken 20.

Thomas Buttenschøn, Chief 1, den tidligere 'X Factor'-deltager Jean Michel, 'Sygeplejeskolen'-skuespilleren Jesper Groth og Nanna Olivia.

Det er sikkert ikke alle, der kan genkende 22-årige Nanna Olivia, og det er ikke så underligt. Hun var nemlig bare ti år, da hun sidst optrådte på tv i bedste sendetid. Det gjorde hun sammen med sit helt store idol, Anna David, som også har skrevet den sang, Nanna Olivia skal synge ved Grand Prix'et.

- Jeg sang med i Anna Davids kor i 'All Stars', fortæller Nanna Olivia til Ekstra Bladet.

Anna Davids kor blev spået en førsteplads, men røg ud af 'All Stars' som de første. Privatfoto

- Det er mange år siden, så det er ret godt klaret, hvis der er nogen, der kan kende mig fra dengang, griner hun.

Tilbage i 'All Stars'-dagene udviklede Nanna Olivia og Anna David et helt særligt og tæt forhold.

- Jeg var den yngste i koret. De andre var voksne, så Anna blev som en storesøster for mig. Hun var god til at passe på mig i pauserne. Hun var mega-omsorgsfuld og legede med mig, fortæller den unge Grand Prix-debutant.

Tre-dobbelt vinder med: Kedeligt uden efterfest

Siden har de to sangerinder holdt kontakten - primært via de sociale medier.

- Anna har af og til tjekket ind for at se, hvor jeg var i mit liv. Hun har holdt øje med mig for at se, om vi skulle lave noget mere sammen, og nu er timingen der, fortæller Nanna Olivia.

Anna David og Nanna Olivia. Privatfoto

Grand Prix-sangerinden fortæller, at Anna David er den samme omsorgsfulde person som under 'All Stars'.

- Men måske mere på en professionel måde, fordi jeg er ældre, siger hun.

Anna David stillede selv op i Dansk Melodi Grand Prix 2014 med sangen 'It Hurts', men denne gang har 'Fuck dig'-sangerinden altså valgt, at det er Nanna Olivia, der skal synge hendes bidrag.

- Anna synes, at sangen passer bedre til en yngre personon. Den passer ikke til der, hvor hun er i livet, og 'Hvileløse Hjerter' er en mega-fed sang, som jeg meget nemt kan relatere til. Den handler om hjertesorg, fortæller Nanna Olivia.

Sådan så Anna David ud, da hun i 2014 optrådte ved Dansk Melodi Grand Prix. Foto: Mogens Flindt

Når Nanna Olivia ikke synger, læser hun. Hun går på Københavns Erhvervsakademi, hvor hun læser kreative fag som entreprenørskab og design.

- Da jeg var yngre, var min største drøm at blive sanger. De seneste år har jeg måske valgt mere realistisk og er gået efter at få en uddannelse. Men nu her i forbindelse med Grand Prix'et har jeg da tænkt, at musikken måske skal til at fylde noget mere for mig - både som sanger og som sangskriver.

Det er lørdag aften, at Nanna Olivia synger 'Hvileløse Hjerter', når DR viser Dansk Melodi Grand Prix 2021 fra klokken 20.