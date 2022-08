Største nogensinde: - Jeg er så rørt

Corona er væk, og det kan i den grad mærkes.

Lørdag eftermiddag blev historiens største Copenhagen Pride afholdt. Knap og nap 15.000 skridt blev der taget fra Frederiksberg Rådhus hele vejen til Rådhuspladsen.

Et stort optog lavet af kærlighed og mangfoldighed. Plastret til i glimmer, nitter og palietter festede tusindvis af glade mennesker i bagende sol.

- Jeg er så rørt over, hvor mange mennesker vi er. Jeg har aldrig set så mange mennesker før til Pride. Det er den største Pride, vi nogensinde har haft, siger Lars Henriksen, der er talsmand for Copenhagen Pride og tilføjer:

- Det er fedt at se, at folk ikke har glemt os efter corona. Vi er mange flere mennesker end i 2019. Men vi skal fortsat holde os relevante.

Lars Henriksen er talsmand for Copenhagen Pride. Foto: Frederikke Stage

Hyldede ofre

Høj bas og fløjtelyde banede vejen for de fremmødte, der dansede hele vejen gennem København med regnbuefarvede flag og sæbebobler.

Men der var også mere alvorlige emner på dagsordenen.

Som en hyldest til dem, der mistede livet og blev såret under skyderiet i Oslo tilbage i juni, marcherede repræsentanter fra Oslo Pride nemlig i front.

-Efter det vi oplevede i Oslo med terror, men også flere år med corona, så er det fantastisk, at vi kan gå her. Det er så flot at se hele dette arrangement, siger Tove på 52 år, der var taget fra Norge til Danmark udelukkende for at deltage i Prideparaden.

Copenhagen Pride blev grundlagt for 25 år siden, og har - hvis man ser bort fra coronanedlukningerne - været afholdt for fuldt blus hvert år i august lige siden.

Se billeder fra paraden i galleriet under:

Billeder fra Copenhagen Pride Fuld skærm Der blev delt kys og kærlighed ud under paraden. Foto: Per Rasmussen Vanessa på 25 år havde i dag lyst til at være en fræk missekat, fortæller hun til Ekstra Bladet. Foto: Per Rasmussen Louise Hjorth fra 'Paradise' var med i paraden iført sommerfugl kostume. Foto : Per Rasmussen Folk skjulte bestemt ikke deres glæde ved endelig at kunne holde Pride igen. Foto: Per Rasmussen Thomas drømmer om, at alle en dag vil gå paraden, også selvom det kommer til at betyde, at der ikke er noget publikum. Foto: Per Rasmussen Foto: Per Rasmussen Make-up og vild frisure, det er opskriften på en god Pride. Foto: Per Rasmussen Benny og Jørgen var med fra den gamle by. Foto: Per Rasmussen

