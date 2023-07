Stop! Metalfestival beder 85.000 gæster blive væk

Mudder og regn kan være en sand plage på musikfestivaler, og allerede inden den nordtyske metalfestival Wacken Open Air for alvor er gået i gang, har det våde vejr skabt problemer.

Festivalen, som har 85.000 gæster, beder midlertidigt fans om ikke at ankomme til festivalområdet, hvor der ellers er første ankomstdag mandag.

Det skyldes store mængder regn, som har gjort campingområderne 'ufremkommelige'.

Det meddeler arrangørerne på festivalens hjemmeside mandag.

- Dårligt vejr er nogle gange et vilkår på festivaler, skriver Wacken og tilføjer:

- Men sjældent i dette omfang.

Både mandag og tirsdag er ankomstdage til festivalen.

Hovedprogrammet, som blandt andet tæller Iron Maiden og Megadeth, begynder først onsdag.

- Hvis du er på vej til os: Stop venligst rejsen, og find et passende sted at vente, hvor du er lige nu, indtil vi kan meddele dig, at situationen er blevet bedre, lyder opfordringen fra festivalen.

Festivalen har blandt andet reserveret plads ved en parkeringsplads på Volksparkstadion i Hamburg.

Til dem, som ikke er taget afsted endnu, lyder opfordringen:

- Udskyd venligst rejsen.

Festivalen fastholder, at 'forberedelserne fortsætter som planlagt'. Mandag regner arrangørerne dog maksimalt med at kunne få plads til en fjerdedel af de køretøjer, som efter planen skulle ankomme.

Wacken er en stor årlig metalfestival i Slesvig-Holsten.

Den finder sted i landsbyen Wacken omkring 90 kilometer syd for Flensborg.

Festivalens gæster kan formentlig se frem til en hel del mere regn. Ifølge vejrtjenesten yr.no ventes nemlig nedbør i et eller andet omfang i løbet af alle de næste fem dage.

Først lørdag - på festivalens sidste dag - kan tålmodige metalfans ifølge prognosen se frem til tørvejr.