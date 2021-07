Stopper efter 37 år

Efter 37 år stopper den ikoniske Høvding Langøre i Legoland i Billund.

Det annoncerer Legoland selv på deres Facebook-profil.

'Høvding Langøre takker af efter 37 sæsoner', lyder det indledende i opslaget, der fortsætter:

'En epoke er slut. I år går Høvding Langøre på pension og har sidste sæson i Legoland med brød over bål og skøre indianernavne – og er du vimmer, hvor kommer vi til at savne ham!', lyder det videre.

Siden 1985 har Høvding Langøre, der til daglig hedder Jan Friborg, iklædt sig indianerkostume og fjerhat, trådt ind i rollen som Høvding Langøre og budt gæsterne velkommen i Legolands indianerlejr.

Med tiden er den 67-årige høvding blevet en legende blandt gæsterne i Legoland, og gæster har i generationer besøgt ham og foreviget dagen med både indianerfjer og billeder. Efter 37 sæsoner har Jan efter eget ønske valgt, at 2021 bliver hans sidste sæson i indianerlejren.

- Høvding Langøre er med tiden blevet et ikon for Legoland. Han har i den grad været med til at gøre Legoland-oplevelsen til noget helt særligt for vores gæster, og vi er meget taknemmelige for alle de 37 sæsoner, vi har haft ham i indianerlejren. Det bliver trist at sige farvel efter så mange gode år, siger Christian Woller, der er direktør i Legoland, i en pressemeddelelse.

Høvding Langøre har i mange år været elsket af familier, der besøgte Legoland. Foto: Legoland

For Jan begyndte det hele med en annonce i avisen, hvor Legoland søgte en indianerhøvding, der kunne stå ude i alt slags vejr, og som kunne tale indianersprog. Siden er det blevet til rigtig mange sæsoner i indianerlejren med besøg af gæster fra hele verden.

- Det bliver helt sikkert vemodigt at slukke bålet for sidste gang, men som man siger, så har alting også en ende. Jeg har nydt alle mine sæsoner i indianerlejren, og jeg kommer i den grad til at savne de mange glade og skøre stunder, jeg har haft her. Det har været helt fantastisk at være høvding i så mange år, og jeg kunne ikke forestille mig at lave andet. Jeg elsker det, siger Jan Friborg i pressemeddelelsen.

Lukker indianerland

Høvding Langøres farvel får dog også en større betydning for forlystelsesparken.

'Høvding Langøres betydning for indianerlejren kan ikke beskrives, så i samme ombæring er tiden inde til, at vi fra næste år nu udvikler den del af parken med en ny oplevelse, som vi løfter sløret for senere på året', lyder det fra Legoland i opslaget på Facebook.

Indianerlandet lukker også som konsekvens af, at høvdingen stopper. Foto: Legoland

Under opslaget vælter det ind med beskeder fra danskere, der begræder, at den elskede høvding nu stopper i Legoland.

'Kære Høvding Langøre. Du var med til at gøre oplevelsen nærværende og realistisk for ungerne. Hav en skøn pensionist tilværelse', skriver en.

'En af vores must do. Har besøgt ham næsten 10 år i træk', skriver en anden.

'Bringer gode minder far barndommen. Held og lykke', skriver en tredje.