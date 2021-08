Stor forløsning

Efter en længere pause på grund af coronarestriktioner kunne duoen Svenstrup og Vendelboe endelig få lov til at træde op på scenen igen.

Der var derfor store smil på læberne hos makkerparret, efter deres optræden.

- Det var rimelig vildt at være på scenen efter 1,5 års tvunget pause. Jeg vidste slet ikke, hvad vi kunne forvente, men det var fantastisk, siger Thomas Vendelboe.

Duoen nåede lige akkurat at komme af scenen, før det stod ned i stænger.

- Vores ord er 'forløsende', siger Kasper Svenstrup.

- Vi har ventet på at få lov til at komme ud at optræde igen, og der er mange, der har ventet på at få lov til at gå til koncerter igen, uddyber han.

Gæsterne måtte søge ly for regnvejret. Foto: Jonas Olufson

De husker vores sange

Duoen, der ikke har udgivet nyt musik i flere år, blev dog glædeligt overraskede over publikum.

- Det var helt klart det fedeste at se folk synge med, siger Thomas Vendelboe.

- Ja, genkendelsen. At folk stadig kan huske teksterne til numre, som vi selv har skrevet. Det er for fedt, istemmer Kasper Svenstrup.

Der var godt gang i 'Vi elsker 90'erne' lørdag.

Folk var på

Selvom der ikke er mange 90'er vibes over Svenstrup og Vendelboe, som slog igennem i slutningen af 00'erne, så var der ingen sure miner blandt publikum.

- Jeg var en smule nervøs for, hvordan folk ville tage i mod, at vi kommer og spiller 00'er musik til arrangement om 90'erne. Men folk var super på, fortæller sangerinde Nadia Malm, der er vokal på flere af duoens sange.

Og vi kan muligvis se frem til nyt musik fra de to hitmagere, der ikke har udgivet noget siden 2014.

- Vi har noget i støbeskeen. Men mere kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, siger Vendelboe.