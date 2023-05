Stor kritik efter kæmpeevent: Katastrofemad!

2000 kroner for blandet frugt: Maden under Formel 1 har været så dyr og elendig, at den er gået viralt

Stadionplatten på Ceres Arena og Parkens tørre franske hotdogs er i den grad slået hjem af menukortet til Miami Grand Prix 2023.

Billeder af Formel 1-tribunernes katastrofemad har indledt en lavine af reaktioner verden over.

Det sker, efter at en fan delte et billede af en wagyusandwich, der mest af alt ligner noget, som også kunne vække harme som fængselsmad.

× Det lykkedes Kevin Magnussen at score point til det kontroversielle grand prix

Billig kogt skinke

Wagyukød er ellers kendt som noget af det bedste og mest eksklusive kød. Dog ikke i dette tilfælde.

'Det ser ud, som om den er kørt over af en af bilerne', skriver en bruger sandwichen, mens flere tilføjer, at det ligner billig kogt skinke.

Det mest eksklusive ved sandwichen var prisen på 42 dollars, svarende til 280 kroner.

Maden ser så dårlig ud, at det af flere sammenlignes med katastrofen Fyre Festival fra 2017, der skulle være et eksklusivt arrangement på Bahamas, hvor gæsterne havde betalt op mod 80.000 kroner for at deltage.

Festivalarrangøren endte bag tremmer, efter det endte så galt, at gæsterne måtte søge ly på øens lufthavn på grund af manglende mad, frygtelig indkvartering og kaos-stemning på pladsen.

Absurde priser

F1 har altid været dyrt, men denne gang har priserne været så høje, at det har formået at forarge selv fans af motorsporten, der normalt er forbeholdt de få, de rige og de særligt udvalgte.

Menukortet byder blandt andet på en let 4-personers anretning med nachos og ost til i alt 1.900 kroner.

Foretrækker man et mere kalorielet mellemmåltid, er der også en kurv skåret frugt til 2.000 kroner.