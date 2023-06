Stor mystik: Jyderne kan ikke finde den

Over 30 meter høj!

Designet af intet mindre end Bjarke Ingels Group!

NorthSides nye vartegn!

Det var med svulstige gloser, at arrangøren bag NorthSide sidste år med stolthed kunne præsentere deres publikum for den imponerende installation The Orb.

En gigantisk spejlkugle, der skulle 'skyde op som et uundvigeligt vartegn for NorthSide', som det hed sig i pressemeddelelsen fra festivalen.

– Vi glæder os til at se det liv, ORBen kommer til at tiltrække og reflektere i sit nye hjem på NorthSide, lød det endvidere fra partner i Bjarke Ingels Group Jakob Lange.

Men kort før start endte den store installation som noget af en fuser.

'På grund af den kraftige danske blæst i dag er en lynlås i dugen på The Orb bristet. Vi har af sikkerhedsmæssige årsager afskærmet området og vil i løbet af dagen tage The Orb og jernkonstruktionen ned', skrev NorthSide i et opslag et par dage inden, 2022-festivalen skulle gå i gang.

The Orb, der ifølge BIG præcis er jordens størrelse divideret med 500.000. Den er monteret på en 32 meter høj mast midt på festivalpladsen. Foto: BIG

Hvor er den?

Siden da har der været stille omkring festivalens nye vartegn.

Og når man går rundt på den imponerende festivalplads, er den da også svær at få øje på.

Den skulle ellers ikke være til sådan lige at misse.

Men heller ikke de festivalgængere, Ekstra Bladet har talt med, kan finde det prægtige vartegn.

- Vi har ikke set noget, der ligner. Det har vi ikke, lyder det fra en.

- Jeg aner ikke, hvad du taler om, fortæller en anden.

Mens en tredje, der heller ikke har set The Ord, giver sin analyse:

- Det er jo det, der er med kulturlivet i jylland. Der er penge til lortet, men det bliver aldrig til noget.

Kan det nu passe, fristes man til at undre sig.

Ekstra Bladet fortsætter ihærdigt jagten på The Orb og arbejder på at få en kommentar fra NorthSide, så vi kan komme til bunds i dette kunstmysterie.