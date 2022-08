Stribevis af sigtelser på Smukfest

Det er ikke kun øl, sprut og vand, der indtages på årets Smukfest.

En masse har også valgt at peppe deres festival op med stoffer, og det bliver der slået hårdt ned på fra ordensmagtens side, hvilket har medført en stribe sigtelser, siden festivalpladsen åbnede klokken 14 onsdag.

Det fortæller vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Stig Simonsen til Ekstra Bladet torsdag morgen.

Det er særligt hash og kokain, som folk har taget med sig i skoven, men enkelte fund af skunk og mdma blev det også til.

- På et af campingområderne er man ude fra klokken 13 til 15, og der finder man i alt fire klumper hash á 1,6 gram. Der blev også fundet 0,19 gram, men teltene var forladt på det tidspunkt, for der var koncerterne ved at gå i gang, forklarer han.

Han fortæller videre, at man ved Sølund fandt 4,70 gram hash, men igen uden at finde ejeren, mens der ved en rygsæk i dyrehaven blev fundet 1,90 gram hash.

Det lykkedes dog ved andre fund at sigte en mand født i 1991 for at være i besiddelse af 1,07 gram hash.

Flere standset med kokain

Fem personer er blevet sigtet for at være i besiddelse af kokain, mens en mand fra 1981 blev sigtet for at være i besiddelse af 6,23 gram skunk til eget brug.

En mand født i 1992 fra Hillerød blev sigtet for besiddelse af både to gram kokain og 0,5 gram mdma.

Vicepolitiinspektøren fremhæver særligt én sag.

- I går aftes på Sherwood klokken 21.15 havde vi en ungersvend, der ville sætte hindringer i vejen for udførelsen af vores arbejde. Vi visiterede ham, da vi havde en mistanke om, at han var i besiddelse af noget narkotika. Han ville ikke lade sig visitere og strittede voldsomt imod.

- Men han blev dog visiteret og fundet i besiddelse af 0,44 gram kokain. Han blev også fundet i besiddelse af to gram hash i en strømpe, forklarer Stig Simonsen.

Samlet set lyder dommen over åbningsdøgnet dog således fra vicepolitichefen:

- Et fint døgn på Smukfest overordnet set med rigtig mange mennesker.