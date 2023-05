Stripshow foran 2000 ansatte: Undskyld!

Aller Media undskylder til medarbejdere for at vise stripshow under middag

Kylling, kål og en halvnøgen kvinde, der vrider sig i et cocktailglas.

Det danske mediehus Aller Medier serverede stripshow under hovedretten foran tusindvis af ansatte til fejringen af familievirksomhedens 150 års fødselsdag.

Særligt de svenske ansatte blev forargede over det såkaldte burlesque-show i Øksnehallen 12. Maj, skriver Journalisten.

Og det har fået mediekoncernen til at komme med en undskyldning.

'Hvis nogen følte sig ukomfortable eller krænket på nogen som helst måde under showet, undskylder vi oprigtigt', skriver Aller i en meddelelse til de godt 2000 medarbejdere fra Danmark, Norge og Sverige ifølge fagbladet.

Ingen kommentar

Både Journalisten og Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få Charlotte Riparbelli, der er CEO for Aller Media, til at stille op til interview.

'Det er selvfølgelig dybt beklageligt, hvis nogen har følt sig stødt eller utilpas, og vi tager naturligvis stærkt afstand fra enhver form for sexistisk eller undertrykkende adfærd', skriver hun i stedet i en mail til Ekstra Bladet.

Heller ikke Allers kommunikationschef, Karen-Sofie Brunse, ønsker at udtale sig til Ekstra Bladet, men henviser til Riparbellis svar.

'Fremragende hovedret'

Se og Hørs chefredaktør Niels Pinborg var med til showet som gæst, men husker ikke at have set et stripshow.

- Der var noget 20'er-dans, men jeg husker bedst hovedretten, som jeg var vildt imponeret over. Det var noget kylling med kål - nærmest sundt, men lækkert, siger chefredaktøren, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Stripshowet i skulle repræsentere tidsånden i 1920'erne, mens et Aqua-kopiband repræsenterede 90'erne.

Aller Media står bag danske magasiner og ugeblade som Se og Hør, Femina og Billed-Bladet.