Styrelse er alvorligt bekymret for trivsel på Herlufsholm

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) finder 'anledning til alvorlig bekymring' af elevers trivsel på Herlufsholm kostskole.

Det skriver TV 2, der er kommet i besiddelse af den endelige afgørelse fra Stuk.

Ekstra Bladet er desuden i besiddelse af dokumenterne.

Styrelsen retter alvorlig kritik mod den tidligere bestyrelse på kostskolen og vurderer, at bestyrelsen ikke har 'varetaget det betroede erhverv'.

'Det er derfor styrelsens vurdering, at den tidligere bestyrelses varetagelse af sine opgaver for at sikre, at skolens overholdelse af denne centrale bestemmelse i lovgivningen, har været helt utilstrækkelig,' står der i afgørelsen.

Flere voldsomme sager

I sin afgørelse fremhæver Stuk desuden flere episoder med 'mobning, voldsomme handlinger og krænkende adfærd', som ifølge styrelsen har fundet sted på skolen i årene 2021 og 2022.

Annonce:

For årene er der tale om 12 sager, der involverer 26 elever, og eksemplerne tæller blandt andet en episode i august 2021, hvor en elev skal have tømt en brandslukker ud over en sovesal med otte elever.

I september 2021 skal en elev angiveligt have slået en anden elev så hårdt i hovedet under det såkaldte 'fugleskydningsarrangement', at vedkommende mistede bevidstheden.

Et tredje eksempel handler om en række videooptagelser fra november 2021, hvor en elev 'har fået fødderne tapet sammen, håndled stripset sammen på ryggen og får ført tape om munden, at eleven med tape om fødderne bliver hjulpet op for at blive skubbet ned igen og til sidst, stadig med tape om fødderne, bliver trukket i armene ind i et baderum af to andre elever, hvor bruseren tændes.'

Ifølge styrelsens redegørelse var fem andre elever til stede under episoden, og videooptagelserne blev efterfølgende delt i en Snapchat-gruppe.

Skal betale 27 millioner

Tirsdag skrev Herlufsholm, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet havde besluttet, at Herlufsholm skal tilbagebetale 27 millioner kroner i statstilskud.

Annonce:

Herlufsholm var i maj sidste år centrum i en dokumentar fra TV 2. Her fortalte tidligere elever om vold, seksuelle krænkelser og mobning. Få dage efter blev skolens rektor afskediget.

I november fandt en uvildig advokatundersøgelse, at der var flere tilfælde af hyppig mobning på Herlufsholm end på andre gymnasier.

Tirsdag skrev Herlufsholm på sin hjemmeside, at de med deres advokater vil se på styrelsens afgørelse og derfra vurdere, hvad skolens næste skridt skal være.

Sussi og Leo prøvede partnerbytte to gange, og begge gange ødelagde det venskabet. Det fortæller Sussi i ugens udgave af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app