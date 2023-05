Styrelse: Herlufsholm anerkender ikke problemets omfang

Ekstra Bladet skrev tidligere onsdag, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) er alvorligt bekymret for trivslen på Herlufsholm kostskole.

Men samme styrelse mener heller ikke, at Herlufsholm kostskole endnu har anerkendt 'omfanget og karakteren af skolens udfordringer'.

Det står i Stuks afgørelse af en tilsynssag af kostskolen nær Næstved, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Tirsdag skrev Herlufsholm, at Stuk havde besluttet, at Herlufsholm skal tilbagebetale 27 millioner kroner i statstilskud.

Afgørelsen ligger i forlængelse af den foreløbige vurdering fra Stuk, der kom i januar i år. Den vurdering lød på samme beløb. Skolen indsendte i marts i år et længere høringssvar tilbage.

Her skrev skolen, at Herlufsholm vurderede, der var tale om enkeltsager fremfor en gennemsyrende kultur. Det afviser Stuk er tilfældet i den endelige afgørelse fra tirsdag.

- Det er samtidig styrelsens vurdering, at skolens beskrivelse af episoderne, som ”lommer”, ”subkultur” eller ”et element af elevkulturen” er udtryk for, at skolen ikke har anerkendt omfanget og karakteren af skolens udfordringer med elevkulturen, skriver styrelsen.

I afgørelsen står, at Herlufsholm ikke har efterlevet frihed og folkestyre-kravet i skoleåret 2021/2022.

Det er på den baggrund, at skolen skal tilbagebetale 27 millioner kroner.

Kravet lyder blandt andet, 'at skolen efter sit formål og hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene'.

Skolen har i sit høringssvar redegjort for en lang række initiativer, som den også beskriver på sin hjemmeside i forbindelse med Stuks afgørelse.

- Det er blandt andet sket gennem afskaffelse af utidssvarende traditioner, et omfattende forebyggelsesfokus, forbedrede fysiske rammer samt pædagogiske indsatser, der har styrket elevernes fællesskab og relationer, skriver Herlufsholm tirsdag.

Men det giver styrelsen ikke meget for. I afgørelsen af tilsynssagen skriver Stuk, at mange af de beskrevne indsatser 'fortsat er på et tidligt udviklingsstadie'.

Derfor konkluderer den, at intentionerne bag endnu ikke er realiseret. På den baggrund kommer Stuk med en række påbud til skolen.

De påbud indebærer blandt andet trygge rammer på skolen og kostafdelingen, en trivselsstrategi, en håndtering af enkelte sager og flere punkter.

Stuk oplyser i afgørelsen, at den løbende vil opfølge på tilsynet i 2023 og komme med en endelig opfølgning i 2024 i forhold til de fastsatte påbud.

Tirsdag skrev Herlufsholm på sin hjemmeside, at skolen med deres advokater vil se på styrelsens afgørelse og derfra vurdere, hvad næste skridt skal være.