Svarer igen: - Det tager jeg rimelig køligt

Det skabte i den grad debat, da et debatindlæg i Jyllands-Posten klandrede DR's julekalender 'Jul på Vesterbro' for at være hyggeracistisk.

Det var bare lige den hage ved debatten, at debatindlæggets afsender var opdigtet, og indlægget skrevet af en journalist på 24syv for at undersøge, hvor svært det er at få udgivet et debatindlæg under dække at være en anden, til radioprogrammet 'Danmarks Mindste Nyheder'.

Og nu affødes en ny debat så.

For alt imens Jyllands-Postens debatredaktør, Henrik Højgaard Sejerkilde, ikke mener, at det er særlig presseetisk korrekt, så preller den kritik af på 24Syvs ansvarshavende chefredaktør, Simon Andersen, der mener, at der er tale om et 'sjovt stunt.'

- Det tager jeg temmelig køligt, det er et sjovt 'stunt', der skal vise, at Jyllands-Posten gerne trykker noget, der skaber debat, lyder det fra den ansvarshavende chefredaktør, der mener, at eksperimentet viser mere end, hvor nemt det er at få publiceret et debatindlæg.

De to værter på programmet 'Danmarks mindste nyheder': Anton Ringdal og Kristoffer Kristensen. Arkivfoto: Jacob Ehrbahn

- Det er altid B.T. og Ekstra Bladet, der skal skældes ud for clickbait, men det her er jo det samme, siger han og tilføjer:

- Det (debatindlæg, red.) skal være ekstremt hidsigt og gå på 'krænkelsesting', der giver kliks.

Ifølge Henrik Højgaard Sejerkilde er Jyllands-Posten opmærksomme på deres debatindlæg.

- Det er jo klart, at vi er opmærksomme, hvis der er et eller andet, der lugter, virker mærkeligt eller er faktuelt forkert. Det her debatindlæg har ikke givet hverken mig eller andre grund til at studse over det, siger redaktøren.

Jyllands-Posten opdaterede mandag debatindlægget med en deklaration om 24syvs forfatterskab.